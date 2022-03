WhatsApp, con questo trucco potrai usarlo anche se perderai il cellulare: da non credere!

Gli utenti di WhatsApp hanno scoperto un trucco per utilizzare l’applicazione anche dopo aver smarrito lo smartphone: ecco come fare.

Spunta su WhatsApp un nuovissimo trucco che vi permetterà di utilizzare il servizio di Meta anche nel caso in cui perdiate il cellulare. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile usufruire dell’app di messaggistica senza il proprio smartphone.

A volte sfortunatamente ci può capitare di perdere il cellulare, una vera e propria disdetta. Infatti ad oggi lo smartphone ci tiene collegati con il mondo intero, anche grazie a WhatsApp che ci permette di chattare gratuitamente con tutti. In pochi sanno che però adesso è possibile utilizzare l’applicazione anche senza lo smartphone. Quindi il trucco che vi andremo ad illustrarvi sarà molto utile specialmente se abbiamo smarrito il nostro smartphone.

Infatti ci tornerà utile anche la versione sperimentale (beta) del cosiddetto “multi dispositivo“. Attivando questa opzione, quindi sarà la possibilità di tenere collegati all’account 4 device. Sarà quindi possibile collegare un telefono e poi a piacimento un tablet, un portatile, un computer o qualsiasi altro dispositivo.

In questo modo quindi sarà possibile collegarci da altri device anche senza il nostro telefono acceso. Infatti sarà possibile usare questa opzione su “Dispositivi collegati” che di solito si trova nei tre puntini in alto a destro nella homepage dell’applicazione. Una volta trovata la funzione il gioco è fatto.

WhatsApp, l’ultima novità per chiamate e videochiamate: è stupefacente

Sono sempre tante ed interessanti le novità in arrivo su WhatsApp, con l’applicazione che continua ad aggiornarsi. Infatti oramai il servizio di messaggistica di Meta è oramai un vero punto di riferimento per chiamate e videochiamate di gruppo. Per questo motivo gli sviluppatori sono sempre a lavoro per migliorare l’applicazione. Infatti l’ultima novità è stata lanciata ancora una volta da WABetaInfo. Il sito specializzato ha effettuato un teardown della più recente versione di WhatsApp Beta per Android.

Proprio durante questa operazione il team di sviluppo sta lavorando per introdurre in WhatsApp una nuova modalità per invitare utenti, generando e condividendo un link d’invito della chiamata. Quindi il link generato sarà condivisibile e accessibile anche per coloro che non sono salvati nella rubrica. La nuova funzione quindi si preannuncia più snella e facilmente accessibile. Ovviamente lo strumento è ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile nemmeno per gli utenti che hanno la versione Beta dell’app.