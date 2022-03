Vostro Onore anticipazioni: Salvatore scomparirà, Chiara in ospedale

L’amatissima fiction di Rai 1, Vostro Onore, vedrà numerosi colpi di scena a partire dalla terza puntata: secondo quanto rivelano le anticipazioni, infatti, Salvatore scomparirà di scena, mentre Chiara finirà in ospedale. Ecco perchè.

La fiction Rai Vostro Onore, che si ispira alla serie Tv israeliana Kvodo, ha subito conquistato gli spettatori dalla prima puntata, andata in onda il 28 febbraio. Il protagonista Vittorio Pagani, interpretato da un superlativo Stefano Accorsi, si troverà ad affrontare un difficile viaggio all’interno di quello che è un problematico rapporto padre-figlio.

Gli spettatori si sono subito immedesimati nel protagonista, un giudice integerrimo, premiandolo con il 18% degli ascolti nella prima puntata. Vittorio si troverà a scoprire che proprio suo figlio Matteo ha causato un incidente mortale. Non ci penserà due volte e metterà a repentaglio la sua carriera per cercare di salvare suo figlio.

Anticipazioni Vostro Onore: si farà giustizia con i Grava?

Vostro Onore, prodotto da Rai Fictions e Indiana Productions, è composto da quattro puntate. Durante il terzo appuntamento, si vedrà Carlos Silva che vorrà vendicare la morte di suo figlio. Penserà che il responsabile sia Nino Grava e non si farà scrupoli a cercare di attentare alla sua vita. Allo stesso tempo, porterà avanti il traffico di droga.

Grazie alle informazioni fornite da Ludovica ed alle indagini di Paolo Danti, Vittorio Pagani riuscirà a scoprire le intenzioni di Carlos in tempo, e cercherà di salvare Nino, che nel frattempo sarà in carcere. L’ispettore Salvatore deciderà in modo del tutto inaspettato di far perdere le sue tracce: dopo essere scomparso, però, avrà bisogno del giudice.

Chiara ha un malore a scuola: il terrore di Matteo

Matteo inizierà ad avere dei dubbi riguardo Camilla. Sospetterà che lei possa sapere qualcosa di quello che ha fatto, e quindi cercherà di allontanarsi da lei. Salvatore si troverà costretto a contattare il padre di Matteo, Vittorio, perchè rimarrà ferito: il giudice lo porterà a casa sua per medicarlo. Si scoprirà che l’ispettore stava fuggendo dal clan Grava.

A seguito di un arresto, purtroppo, le minacce ed i tentativi di corruzione di Filippo Grava si erano fatti troppo insistenti per Salvatore. Vittorio cercherà invano di salvare Nino dalla malavita, introducendolo in un programma di protezione. Proprio per questo motivo, però, verrà a contatto con un traffico illegale del clan Grava: il boss cercherà quindi la vendetta.