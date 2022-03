Uomini e Donne, lutto improvviso per un ex corteggiatrice: “Sei stata la mia roccia”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha subito un grave lutto. Il suo messaggio via social ha commosso tutti.

Lutto per la coppia formatasi sotto i riflettori di Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Per l’ex corteggiatrice questa di oggi è una triste giornata in quanto è venuta a mancare la sua amata nonna Olga.

In queste ore Arianna ha reso noto ai suoi fan, attraverso una dedica speciale, la scomparsa della nonna che per lei è stata una roccia. Al suo fianco, come sempre da diversi anni, c’è Andrea, il quale sui social network mostra il suo sostegno condividendo il messaggio pubblicato dalla sua compagna. I nonni rappresentano un pezzo importante della propria vita e per Arianna, inutile dirlo, ora questo non è di certo un bel momento.

I fan si sono stretti al suo dolore inviandole messaggi contenenti tutto il loro affetto, commentando con dolcezza il suo saluto alla nonna. Tra i commenti è possibile notare quelli di altri volti di Uomini e Donne come Teresa Langella, Angela Caloisi, Natalia Paragoni e Claudia Dionigi.

Uomini e Donne, grave lutto per Andrea Cerioli e Arianna: “Sei stata la mia roccia”

La Cirrincione ha pubblicato due foto. Una che ritrae la sua mano in quelle della nonna e un’altra che le raffigura insieme con due bicchieri tra le mani, mentre brindano felici. Ricordi che restano fermi nel tempo e che niente potrà mai cancellare. Perché la nonna continuerà a vivere nei cuori e nella mente dei suoi cari. La pandemia del Covid ha ostacolato i rapporti umani e così anche quello di Arianna e sua nonna.

“Questo covid maledetto ci ha levato così tanti abbracci, così tante carezze. Ma i nostri sorrisi, le nostre chiacchiere, i nostri ricordi, i nostri bicchieroni di vino quelli no, nessuno potrà mai toglierceli. Sono stata così fortunata ad averti… e spero di averti trasmesso almeno un quarto di tutto l’amore che tu hai trasmesso a me. Sei stata la mia roccia e ti prometto che adesso io sarò la tua. Sei la stella più bella di tutte. Ciao nonna”.

