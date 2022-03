Uomini e Donne, amatissima coppia aspetta un bambino: urla di gioia sul web

Grande notizia per un ex coppia di Uomini e Donne. I due su Instagram hanno annunciato la dolce attesa: scopriamo di chi si tratta.

Tornano a gioire i telespettatori di Uomini e Donne, che festeggiano la notizia della dolce attesa di un ex coppia della trasmissione. Andiamo a vedere di chi si tratta e le parole che hanno lasciato i followers a bocca aperta.

I fan di Uomini e Donne esplodono di gioia su Instagram dopo la grande notizia annunciata dall’ex corteggiatore Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Mangrinyan. I due infatti hanno rivelato di essere in dolce attesa. La coppia infatti hanno affermato di essere in attesa del primo figlio. Inoltre Fabio e Violeta hanno deciso di comunicare anche in che modo hanno deciso il nome del loro futuro bambino.

Fabio Colloricchio e la compagna Violeta hanno condiviso sui social i momenti più belli della giornata speciale che hanno vissuto ieri, 5 marzo 2022. Il tutto è avvenuto durante il 28esimo compleanno della futura mamma. I due così hanno deciso di organizzare un gender reveal party, durante il quale è stato reso noto che il loro primogenito sarà di sesso femminile. Come da tradizione i due hanno fatto scoppiare il palloncino con un punto interrogativo, da cui sono esplosi coriandoli e festoni di colore rosa.

Uomini e Donne, Fabio Colloricchio e Violeta aspettano una bimba: grande gioia sui social

I due dopo aver scoperto di aspettare una bimba si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio, tra gli applausi e le urla di gioia dei presenti ai festeggiamenti. Inoltre il nome della futura figlia sarà Gala. Mentre invece se fosse stato un maschietto la scelta sarebbe ricaduta su Leo. La coppia ha poi proseguito la serata ballando e cantando al Panda Club di Madrid, in Spagna. A festeggiare l’arrivo della bimba su Instagram ci ha pensato Fabio Colloricchio.

L’ex corteggiatore ha infatti scritto sul suo profilo: “Viviamo in un mondo che va così veloce che a volte succedono cose nella vita che quando si vivono non ci si rende conto di quanto siano grandi! Grazie Dio per benedirci con una principessa e per farmi rendere conto di quanto siano importanti questi momenti. Ti aspettiamo GALA“. Quindi adesso la coppia è pronta a coronare il proprio amore, aspettando l’arrivo della piccola Gala.