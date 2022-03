“Torna tra i professionisti del serale”, bomba ad Amici 21: riecco proprio lei!

Il serale di Amici 21 è alle porte e l’intero cast si sta formando passo dopo passo: tra i professionisti c’è un’ex allieva discussa del talent show

Nessuno avrebbe mai immaginato un suo ritorno, eppure c’è qualcosa che lo fa pensare e l’indiscrezione è partita a razzo dopo l’indizio social. Il serale di Amici 21 sarà arricchito con la sua presenza?

Una serie di indizi costituiscono una prova ed è questo l’ultimo gossip su Rosa Di Grazia. L’allieva di Lorella Cuccarini della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi ha postato una foto su Instagram dal dietro le quinte degli Studi Elios di Mediaset con una luce blu soffusa e nient’altro come indizio. Il colore e la sua partecipazione ad Amici 20 hanno fatto immediatamente pensare che, a partire dalle prossime puntate, potrebbe essere parte del cast di professionisti di ballo del talent show.

Com’è noto, infatti, nel corso del serale le coreografie sono varie e molto vaste, allargare il parterre dei ballerini professionisti a disposizione è soltanto un privilegio, pertanto, chissà che l’indiscrezione non sia vera. D’altro canto, Rosa Di Grazia è stata molto presa a cuore da ‘mamma chioccia’ Lorella Cuccarini, con un parere totalmente diverso di Alessandra Celentano. Come reagirà la maestra nel vederla tra i professionisti di quest’anno?

Amici 21, tutte le novità in vista del serale

Fermo restando che non c’è ancora una data ufficiale, presumibilmente il serale di Amici 21 dovrebbe cominciare a partire da sabato 19 marzo, in occasione di San Giuseppe e della festa del papà. Quella di domenica, intanto, è stata l’ultima puntata di quelle della domenica con il daytime che continuerà ancora per tutta la settimana di preparazione verso la prima puntata del serale. La prima notizia annunciata da Maria De Filippi è quella del direttore artistico che, esattamente come l’anno scorso, sarà Stéphane Jarny.

Alcune indiscrezioni, intanto, parlano anche di un parterre di giudici molto valido: oltre al ritorno di Stefano De Martino, ci sarà anche Giulia Michelini e, finalmente, Maria De Filippi è riuscita a portare tra le sue fila Giorgia. La vera indiscrezione bomba, però, sarebbe la presenza di Belén Rodríguez come ospite fisso del talent show.