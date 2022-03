“Sto male, pregate per me”: drammatica confessione dell’ex tronista di Uomini e Donne

Ore complicate per l’ex tronista di Uomini e Donne che ha scatenato il panico sul suo profilo Instagram dopo essere stata male

L’ex tronista di Uomini e Donne è stata male ed è corsa ad aggiornare i suoi follower molto preoccupati per le sue condizioni. Un malessere fisico che non le ha dato pace e che ha fatto preoccupare tutte le persone che la amano.

Su Instagram Andrea Nicole è sempre stata molto attiva ed ha raccontato tutto ai suoi follower nel bene e nel male, in particolare anche quanto le è accaduto nelle scorse ore. Sembrerebbe infatti, stando alle sue parole, che l’ex tronista ha accusato un malore che le ha procurato anche un brutto spavento: “Nelle ultime quattordici ore sono stata male, spero di stare meglio domani. Pregate per me”.

L’ex tronista di Uomini e Donne non è stata per niente specifica, ha soltanto allegato un’emoji che vomita alla frase scritta sui social. Probabile una semplice intossicazione alimentare o una piccola influenza di stagione che porta allo scombussolamento intestinale. Ad ogni modo, la preoccupazione tra i fan è tanta ed in molti le hanno augurato una pronta guarigione.

Andrea Nicole commenta Amici 21 e Christian Stefanelli

L’ultima settimana è stata da incubo per Christian Stefanelli, dopo la puntata di domenica scorsa, infatti, era deciso ad abbandonare Amici 21. Il giovane allievo ballerino era troppo demoralizzato tanto da non riuscire neppure più a ballare come voleva ed ha fatto le valige appena rientrato in casetta, sotto lo stupore di Alex e Maria De Filippi. Il cuore d’oro della padrona di casa e regina anche del dating show ha fatto mettere in contatto l’allievo con la sua famiglia ed il colloquio con la mamma di Christian è stato particolarmente commovente.

La telefonata mostrata durante le puntate del daytime ha commosso anche Andrea Nicole che, nei giorni scorsi, ha rivelato di essersi sentita molto toccata dalla puntata. Alla fine, se è vero che la mamma è sempre la mamma, Christian è riuscito a resistere al talent show e questa domenica ha ottenuto anche la maglia d’oro valevole per il serale.