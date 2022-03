Silvia Toffanin, il sì a Pier Silvio Berlusconi: fan al settimo cielo

Nuovo colpo di scena tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: tra i due arriva il Sì che tutti aspettavano

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare molto sulla conduttrice televisiva nonché sua compagna di vita e dopo un tira e molla la Toffanin ha deciso di cedere ancora. Scopriamo tutti i dettagli.

Al timone di Verissimo Silvia Toffanin è diventata un pilastro importante per Mediaset. Su richiesta di Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice e giornalista nel corso di questa nuova stagione televisiva, con il suo talk show, è andata in onda con due appuntamento settimanali: il sabato e la domenica.

Dopo mesi di successi, però, la Toffanin adesso sembrava intenzionata a lasciare l’impegno domenicale continuando con la vecchia formula. In realtà era quello che prevedevano gli accordi: il doppio appuntamento con Verissimo era previsto fino a metà marzo. Ma qualcosa nelle ultime ore sembra essere cambiata. Silvia Toffanin avrebbe accettato l’ultima richiesta del suo compagno nonché editore di Mediaset.

Silvia Toffanin, grandi progetti per la giornalista e conduttrice: i piani di Pier Silvio Berlusconi prendono forma

Silvia Toffanin avrebbe detto ancora Sì al compagno Pier Silvio Berlusconi: il doppio appuntamento con Verissimo continuerà ad esserci. A dare l’annuncio è stato Giancarlo Scheri, direttore di rete: “Grazie Silvia Toffanin! Canale5 è lieta di annunciare che Verissimo proseguirà anche con l’appuntamento della domenica. Silvia ha accolto la richiesta della rete di continuare con la doppia puntata.. Avanti tutta”.

Intanto i piani di Berlusconi prendono sempre più forma. Come vi avevamo già anticipato tempo addietro, le intenzioni di Pier Silvio sono quelle di lanciare la sua compagna in nuovi progetti affinché possa affermarsi come Maria De Filippi su Canale Cinque. Insomma, per il momento non è ben chiaro quali saranno le prossime mosse di Berlusconi ma le sorprese saranno sicuramente tante per i fan di Silvia Toffanin.