Silvia Toffanin ha detto no: cambia di nuovo tutto nei palinsesti Mediaset

Spunta un clamoroso rifiuto di Silvia Toffanin alla dirigenza di Mediaset. Tornano a cambiare i palinsesti del Biscione: tutti i dettagli.

Nuovo rifiuto da parte di Silvia Toffanin, che ha deciso di declinare una delle offerte avanzate da Mediaset. Stravolti i piani della rete che adesso si trova a cambiare nuovamente i palinsesti: cosa sta succedendo ai vertici del colosso.

Dall’inizio di quest anno Silvia Toffanin si sta godendo il successo riscosso con Verissimo anche durante la collocazione pomeridiana. La giornalista e conduttrice delle reti Mediaset, però, vorrebbe fermarsi un attimo impegnandosi solamente con il suo storico talk show. A svelarlo è Tv Blog, che ha svelato che l’appuntamento domenicale con Verissimo andrà in onda fino al prossimo 27 marzo. Fino al mese di maggio, poi, il format andrà in onda solamente il sabato fino a maggio.

L’ex letterina ha quindi deciso di declinare l’ultima proposta del suo editore nonché compagno di vita Pier Silvio Berlusconi. Infatti proprio il figlio di Silvio le aveva chiesto di condurre la trasmissione di domenica anche per tutto il mese di aprile. Silvia di tutta risposta però ha deciso di rifiutare tale proposta. In pochi sanno il motivo del rifiuto, tra chi ipotizza che ci sono delle preoccupazioni in termine di share e chi invece pensa che Silvia voglia godersi del meritato riposo.

Silvia Toffanin, no al prolungamento del doppio appuntamento: rifiuto inaspettato

Dalla prossima settimana Verissimo dovrà fare a meno dell’appuntamento pomeridiano di di Amici di Maria De Filippi. Stando alle voci di corridoio, inizialmente Silvia Toffanin non era favorevole nemmeno al doppio appuntamento programmato del suo format, salvo poi cambiare idea. Infatti la conduttrice si è fidata del fiuto del suo editore e compagno di vita. Stavolta, però, sembra proprio che Silvia non abbia voluto fare ulteriori passi indietro e sembrerebbe decisa a fare a meno dell’appuntamento domenicale.

Ma Mediaset ha in mente grandi progetti con Silvia Toffanin come volto di punta, tanto da volerla far diventare la nuova Maria De Filippi. A spingere per questa svolta ci avrebbe pensato proprio Pier Silvio Berlusconi. Infatti l’editore del Biscione ha sempre creduto nelle qualità di sua moglie. Al momento però non è chiaro quali saranno le prossime mosse di Berlusconi Junior. Quel che è certo è che il futuro della Mediaset è sempre più nelle mani dell’amorevole volto di Silvia Toffanin.