Prezzi benzina e diesel, nuova batosta per gli italiani: non era mai successo prima

I prezzi di benzina e diesel stanno raggiungendo prezzi da record, insostenibili per la maggior parte degli italiani. L’ultimo aggiornamento ha gettato nello sconforto tutti i cittadini: cosa sta succedendo.

La crisi dei prezzi della benzina e del diesel non vede fine, con prezzi che continuano a salire in questa prima fase del 2022. Il tutto è dovuto anche a causa dei tragici eventi in Ucraina. Infatti dopo l’invasione delle truppe russe le materie prime hanno raggiunto picchi ancora più alti sul commercio.

Tra questi troviamo proprio i carburanti, che hanno visto un’impennata dei prezzi significativa. Infatti in Italia nelle ultime settimane abbiamo visto il prezzo della benzina e del diesel schizzare a due euro a litro. Ma la crescita del costo dei carburanti non dovrebbe finire qui. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sulla penisola.

Benzina e diesel, costi record: nuova stangata per gli italiani

Il prezzo di benzina e diesel in media a livello nazionale ha superato quota 2 euro al litro per la modalità del servito. Mentre per quanto riguarda il self service il prezzo è leggermente più basso e si attesta ad 1,90 euro al litro. Questi picchi rappresentano un massimo storico per i costi dei carburanti in Italia. Ma lo scenario non è di certo migliore per quanto riguarda i rifornimenti in GPL.

Infatti il gas sta vedendo un continuo aumento di prezzi come per benzina e diesel. Infatti il prezzo del GPL è salito a 0,90 euro al litro. Situazione critica anche per il metano che invece costa oltre 1,60 euro al litro. Una situazione critica che ha portato a non poche polemiche.

Nelle ultime ore le associazioni dei consumatori sono tornate a farsi sentire. Questi chiedono al Governo misure per mitizzare la portata di questi storici aumenti. Così per la prima volta i vertici di stato hanno discusso un bonus carburanti, replicando quindi i provvedimenti già presi a causa del rincaro delle forniture domestiche.