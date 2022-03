Oggi è uno degli attori italiani più famosi e plurivincitore del David di Donatello: lo riconosci?

Il bambino nella foto oggi è uno degli attori italiani più famosi e il suo curriculum, tra i tanti premi ricevuti, recita due David di Donatello.

Il protagonista della foto, così sorridente tra le braccia della madre, nasce a Bologna nel 1971. Vive la sua infanzia nel paese dei suoi genitori, in una frazione di Budrio, Bagnarola.

Dopo dopo il conseguimento del diploma al Liceo Sabin, si iscrive alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna, spinto da una piccola esperienza nel film Fratelli e sorelle. Nel 1992 è coprotagonista insieme con Andrea Santonastaso, figlio del comico Pippo Santonastaso, nel film Un posto. L’anno successivo si diploma ed entra nella Compagnia del Teatro Stabile di Bologna.

Nel 1994 lavora in una serie di spot pubblicitari per il gelato Maxibon; sua la battuta in inglese maccheronico “Du gust is megl che uan” che diviene un tormentone ed entra nella cultura popolare. Nel 1996 la sua carriera viene consacrata con la partecipazione al film Radiofreccia, di Luciano Ligabue al debutto come regista, col quale vince un David di Donatello come miglior attore protagonista.

Oggi è uno degli attori italiani più famosi e pluri vincitore del David di Donatello: lo riconosci?

Il nuovo millennio si apre con la partecipazione nel film di Gabriele Muccino L’ultimo bacio, a fianco di Giovanna Mezzogiorno e di Stefania Sandrelli, oltre che in Santa Maradona di Marco Ponti. Nel 2002 vince la Coppa Volpi al Festival di Venezia, come migliore attore con il film Un viaggio chiamato amore.

Nel 2005 partecipa a Romanzo Criminale nei panni del Commissario Nicola Scialoja. Durante il Festival di Sanremo 2009, nella serata di mercoledì 18 febbraio, ricorrenza del compleanno del cantautore genovese Fabrizio De André, ha cantato insieme con la P.F.M. e Claudio Santamaria, Bocca di Rosa, mettendo in mostra buone doti canore.

Nel 2010 è protagonista di Baciami ancora, sequel de L’ultimo bacio, diretto ancora da Gabriele Muccino. Nel 2016 interpreta un ex pilota di rally tossicodipendente nel film di Matteo Rovere Veloce come il vento, con il quale vince per la seconda volta il David di Donatello come attore protagonista. Questa sera entrerà nelle case di tutti gli italiani con Vostro Onore in onda su Rai 1. Come avrete capito, il bambino nella foto è Stefano Accorsi.