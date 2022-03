Negoziati in Bielorussia: cosa chiede Putin all’Ucraina

Il Governo russo intanto, ha approvato la lista dei "Paesi ostili" per aver applicato le sanzioni. Tra loro c'è anche l'Italia.

Il terzo colloquio per i negoziati è in corso dalle 15 (orario di Mosca) nella foresta di Belovezhskaya Pushcha, nella regione di Brest, in Bielorussia.

Mentre le delegazioni di Ucraina e Russia si confrontano, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere, nel corso di un’intervista telefonica a Reuters, che Mosca è pronta a fermare le operazioni belliche “in un attimo” se Kiev accetta le condizioni imposte da Putin.

La richiesta, come spiega Peskov, è che Kiev interrompa le azioni militari, che incorpori la neutralità nella propria Costituzione, che la Crimea venga riconosciuta come territorio russo e che le repubbliche separatiste riconosciute nelle scorse settimane da Putin, Donetsk e Lugansk, diventino Stati indipendenti.

Aumentano i bombardamenti

Gli attacchi russi, dopo una notte di bombardamenti, si sono intensificate. I carri armati di Putin sono alle porte di Kiev e l’Ucraina ha giudicato “immorale” la soluzione che Mosca ha trovato per gestire i corridoi umanitari, indirizzandoli per la maggior parte verso la Russia.

Di Maio: “Ci aspettavamo reazione di Putin dopo le sanzioni”

“Capiremo quali saranno le prossime iniziative, ora ce lo aspettavamo perché siamo tra i Paesi che dopo l’invasione russa all’Ucraina hanno reagito con le sanzioni che stanno andando a colpire gli oligarchi, i super ricchi russi e che stanno colpendo l’economia russa”. Così il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio su Rai Uno, sulla lista dei “Paesi ostili” di Putin.