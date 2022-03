Meteo, ancora freddo sull’Italia: primavera a rischio

Il meteo sulla penisola italiana continuerà ad essere condizionato dal gelido freddo russo: andiamo a vedere la situazione sul Paese.

Sulla penisola italiana continuerà a circolare un gelido vento freddo proveniente dalla Russia. La circolazione di questa corrente porterà nuove piogge sul paese che apriranno la settimana: scopriamo cosa succederà nel corso di questo lunedì.

Dopo un inverno che è risultato più caldo del previsto, adesso è la primavera ad essere in serio pericolo. Infatti sulla penisola sta circolando una gelida corrente fredda proveniente dalla Russia, che sta dando un vero e proprio colpo di coda alla stagione invernale. Stando agli ultimi aggiornamenti meteorologici ci saranno degli scombussolamenti atmosferici. Quindi il rischio concreto è quello di assistere all’ennesima stagione sottosopra sulla penisola.

Nel periodo tra Marzo e Aprile, quindi, si potrebbe assistere ad una situazione meteo piuttosto anomala, specie per quanto riguarda le temperature. Infatti i valori climatici si porteranno ben oltre le medie climatiche fino a +2°C, specialmente per quanto riguarda la penisola iberica e buona parte dell’Europa orientale. Mentre l’Italia si troverà in una sorta di limbo dove verosimilmente è lecito aspettarsi sì valori termici sopra media sia per aprile che per maggio. Ovviamente in questo periodo non sono esclusi colpi di coda dell’inverno.

Meteo, ancora freddo dalla Russia: Italia divisa in due

In questo momento sull’Italia il flusso di correnti artiche continentali sta determinando una sorta di fase sperimentale dell’Inverno. Questa situazione durerà anche nel corso di questa settimana, con la penisola che si dividerà tra zone in cui splenderà il sole ed altre dove invece ci saranno diverse precipitazioni. Nonostante ciò l’instabilità dovrebbe accompagnarci solamente durante la giornata odierna. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo in prevalenza soleggiata su gran parte del settore. Nel corso della giornata ci sarà una tendenza a maggiore nuvolosità serale a partire dal Nordest. Le temperature saranno in leggera ascesa, con massime che andranno dai 10 ai 13 gradi. Attenzione però alle diverse gelate che si verificheranno nelle ore notturne.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione variabile su diverse regioni. Infatti le precipitazioni potrebbero colpire diverse regioni come Marche, Abruzzo, Umbria e basso Lazio. Qui avremo fenomeni nevosi a partire dai 100-300 metri. Altrove avremo una situazione più asciutta e soleggiata. Le temperature risulteranno stazionarie, ed andranno a stabilizzarsi tra gli 8 ed i 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tanta instabilità sparsa su tutto il settore. Il sole, infatti, sarà alternato a diversi rovesci con fenomeni nevosi che si verificheranno dai 400-700 metri. Le temperature saranno stazionarie, con massime che si confermeranno dai 9 ai 13 gradi e valori leggermente superiori in Sicilia.