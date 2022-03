Love Island, addio alla celebre coppia: lui si fa vedere con un’altra

Una delle coppie più amate in assoluto di Love Island si è clamorosamente rotta: lui si è fatto vedere insieme ad un’altra, dichiarando di aver finalmente raggiunto la felicità. Ecco di chi si tratta e la sua storia.

Yevhen Wolf e Rebeca Di Filippo si sono conosciuti in meno di un mese a Love Island Italia. Hanno subito conquistato il pubblico che gli ha regalato la vittoria, ed hanno instaurato un’intesa profonda grazie alla condivisione ed accettazione delle reciproche ferite. Durante le promesse d’amore, lei lo aveva definito l’uomo della sua vita.

Rebeca vedeva in Yevhen il primo vero amore della sua vita, l’unico che l’aveva fatta emozionare così nel profondo. Si erano dunque promessi di starsi accanto a vicenda, prendendosi cura delle ferite dell’altro ed accettandosi pienamente per come erano. Il loro amore aveva anche commosso Giulia De Lellis, la conduttrice di Love Island Italia 2021.

Love Island, quale coppia si è detta addio per sempre?

A ottobre, Giulia De Lellis ha condotto su Discovery anche Love Island Reunion, andando a verificare come procedessero le relazioni nate all’interno del programma estivo. Yevhen e Rebeca si erano mostrati ancora insieme e felici, concedendosi volentieri all’intervista della conduttrice e raccontando i loro alti e bassi nella vita quotidiana.

Già in quel momento, però, si era capito che c’era qualcosa che non andava fra i due. Yevhen e Rebeca avevano ammesso di avere alcuni litigi ogni tanto, ma nulla sembrava davvero in grado di poter dividere il loro amore. I fan della coppia, però, si sono ben presto accorti di quello che era veramente successo fra i due.

La fine dell’amore: cosa hanno detto Yevhen e Rebeca

Rebeca è stata la prima a lanciare un chiaro segnale quando ha cancellato dai suoi account social tutte le foto che la ritraevano insieme a Yevhen. A mettere in chiaro che la coppia di Love Island si era detta per sempre addio a causa di incomprensioni è stato però lui, che ha inizialmente tagliato corto con i suoi fan: “Beh, si era capito, no?“.

Il 6 marzo, lui ha deciso di mostrare ai suoi ammiratori la sua nuova fidanzata, che sarebbe una tatuatrice e somiglierebbe molto a Rebeca. Alle fan che gli hanno scritto che lo preferivano con la compagna conosciuta durante l’esperienza a Love Island, lui ha risposto: “Non potrei essere più felice di così, ti ringrazio“.

Ecco le foto che ritraggono Yevhen con la nuova fidanzata: