L’Italia nella “lista nera” di Putin: quali conseguenze per il nostro Paese

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato con un “ce lo aspettavamo”, la notizia che il Cremlino ha inserito l’Italia nella lista degli Stati ostili a Mosca a causa delle sanzioni imposte dopo l’invasione russa in Ucraina. “Siamo tra i Paesi che hanno reagito con sanzioni che in questo momento stanno andando a colpite gli oligarchi e i super ricchi russi. La Borsa di Mosca è stata chiusa, il rublo ha perso il 30% del suo valore e 15mila cittadini russi sono stati imprigionati per aver manifestato per la pace. Questo dà il senso di come Putin stia isolando la Russia dal resto del mondo”, ha aggiunto Di Maio su Rai Uno.

Ma cosa implica per l’Italia essere stata inserita nella lista nera di Putin? Innanzitutto implica che la Russia potrebbe preparare ritorsioni che riguardano le materie prime, l’energia, le aziende italiane che operano in Russia, le banche.

Il rilascio dei visti

Uno dei primi problemi per gli italiani potrebbe essere che Mosca decisa di negare il visto agli stranieri o di sospendere quelli già attivi. Per questa ragione viene raccomandato il rientro in Italia.

Il 6 marzo l‘Ambasciata italiana a Mosca ha pubblicato sul sito un avviso in cui “si raccomanda fortemente a tutti i connazionali presenti nel Paese, la cui presenza non sia essenziale, di organizzarsi tempestivamente per spostarsi dalla Federazione Russa o rientrare in Italia con i mezzo commerciali ancora disponibili e di informarsi sui requisiti sanitari per il transito in Paesi esteri”.

Grano e mais

Russia e Ucraina rappresentano circa un quinto del commercio mondiale di mais. Una riduzione delle esportazioni potrebbe causare l’aumento dei costi degli allevamenti, con gravi conseguenze sulla catena alimentare.

L’energia

Il premier Draghi e il ministro Di Maio stanno avviando trattative con alcuni Stati, tra cui Algeria e Qatar, per trovare strade alternative alla fornitura di gas ed energia. Se la Russia dovesse decidere di non fornire più l’Italia di gas potrebbe diventare un problema. Ma, come scrive il Corriere della Sera, questa opzione potrebbe non essere tra quelle di Putin, dal momento che il gas naturale è la prima fonte di entrate della Russia.

Attacchi hacker

L’Agenzia di cybersicurezza ha allertato le aziende e gli enti governativi su possibili attacchi informativi. La rete di protezione al momento funziona, la resta alto il rischio di un attacco hacker.

Rimborsi in rubli

Un’altra conseguenza potrebbe essere il rimborso in rubli dei crediti ai Paesi presenti nella lista nera, anziché nella moneta con la quale un prestito era stato inizialmente esteso o il pagamento era previsto in contratti commerciali.

Nel caso dell’Italia, la moneta era quasi sempre l’euro e dal 16 febbraio il rublo si è svalutato del 45% sull’euro. Dal punto di vista finanziario di tratterebbe comunque di un default della Russia, che pagherà con una moneta che ha perso valore e potrebbe perderne in futuro.

L’esposizione delle banche

Le banche italiane sono le prime in Europa per il volume lordo delle esposizioni sulla Russia: 25,3 miliardi di euro al 30 settembre 2021, secondo la Banca dei regolamenti internazionali.