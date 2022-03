Isola dei Famosi, salta tutto a causa del Covid? Indiscrezioni pazzesche

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 e intanto spuntano i primi problemi: scopriamo quali.

Nuovi problemi di percorso per la 16esima edizione de L’Isola dei Famosi. L’attesissimo reality di Mediaset avrà inizio il prossimo 21 marzo ma qualcuno potrebbe approdare in Honduras con un po’ di ritardo: il motivo.

L’Isola dei Famosi, con al timone la bellissima Ilary Blasi, ancora deve cominciare che già spuntano fuori i primi intoppi. Tra i concorrenti scelti dalla bionda conduttrice uno rischia la partenza a causa del Covid. A lanciare l’indiscrezione è stata l’influencer Deianira Marzano: ad aver contratto il virus è Silvano Michetti, componente de I cugini di campagna.

Per il cantante sarà possibile entrare in gioco non appena il suo tampone sarà risultato negativo. In Honduras Michetti farà parte del gruppo ‘I Cugini di Campagna’ e dunque non sarà un concorrente singolo. Questa è la novità de L’Isola dei Famosi 2022 dove oltre ai concorrenti singoli vi saranno anche le coppie. Scopriamo intanto altre curiosità sulla nuova edizione del reality show di Mediaset.

Isola dei Famosi, nuove indiscrezioni sulla 16esima edizione: kit di sopravvivenza

La notizia del concorrente positivo al Covid 19 non è l’unica indiscrezione saltata fuori. Ancora una volta è stata Deianira Marzano ad aggiungere nuovi scoop. L’influencer ha lanciato una notizia bomba sul kit di sopravvivenza. Stando a quanto dichiarato dalla Marzano sui social la produzione avrebbe deciso di inserire un oggetto piuttosto particolare: i contraccettivi.

A girare tali informazioni alla Marzano sarebbe stato chi si trova già in viaggio verso l’Honduras. Ma cosa potevano portare in valigia i naufraghi durante le precedenti edizioni? K-way, felpe, pantaloni, scarpe, magliette e tre oggetti personali. Detto ciò non ci resta altro che attendere l’inizio de L’Isola dei Famosi 2022 per scoprire tutti i dettagli nonché le dinamiche di gioco di questa 16esima edizione che vedrà tra gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.