“Ho pensato di morire”. Confessione choc dell’ex protagonista di Sanremo: fan rabbrividiti

Pechino Express sta scaldando i motori. Costantino della Gherardesca, zio di Barù, condurrà lo show itinerante che andrà in onda da giovedì 10 marzo su Sky e in streaming su NOW.

Le coppie in gara saranno: Alex Schwazer e Bruno Fabbri, Gli Atletici; Ciro e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio; Barbascura X e Andrea Boscherini, Gli Scienziati; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, I Fidanzatini; Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Le Tiktoker; Victoria Cabello e Paride Vitale, I Pazzeschi; Fru e Aurora Leone, Gli Sciacalli; Nikita Pelizon e Helena Prestess, Italia-Brasile; Bugo e Cristian Dondi, Gli Indipendenti; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia.

Una delle protagoniste del programma, che vanta la conduzione del Festival di Sanremo 2006 insieme a Ilary Blasi e Giorgio Panariello, è stata intervistata da D – la Repubblica delle donne. Stiamo parlando di Victoria Cabello, la conduttrice nata a Londra nel 1975, che nell’intervista ha raccontato: “Non ho grandi talenti, ma ho il dono dell’empatia. È da quando facevo l’inviata a Le Iene che in borsa tengo un paio di mutande e lo spazzolino. Attitudine: pronta a partire”.

La Cabello ha inoltre spiegato il motivo per cui ci ha riflettuto a fondo prima di accettare di partecipare al programma: “È noto che ho avuto la sindrome di Lyme. Ho pensato di morire e ho affrontato un lungo percorso riabilitativo. Ora è passata, ma quell’essere stata in ginocchio condiziona ancora la mia vita. È un malessere profondo, ma anche una scusa per fingere di non volere uscire dalla comfort zone faticosamente raggiunta. [..] Pechino è stato un calcio in cu*o che mi ha dato la grinta per svoltare. Di dimostrare a me stessa che sto bene e ce la posso fare”.

Dopo tanto tempo dietro i riflettori Victoria torna in televisione ma per lei non sarà semplice: “Baratro del giudizio. Ho sempre scritto i miei programmi e detesto non avere il controllo. Ma una volta ho sentito Marina Abramovich al MaXXI raccontare in base a cosa sceglie i suoi progetti. Ha detto: ‘Se mi terrorizza vuol dire che è giusto, che mi metterà alla prova e dovrò andare oltre me stessa’. Ecco, supererò le critiche dei social e ‘sti ca**i”. Infine ha concluso: “Riatterrata in Italia sono tornata dall’analista per un lungo e orgoglioso debriefing”.