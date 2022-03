Guerra Russia-Ucraina: qual è il ruolo della Cina

La Russia e la Cina non sono alleate, ma sono molto vicine. Pechino non ha preso una posizione netta contro la Russia dopo che quest’ultima ha attaccato l’Ucraina.

La teoria dell’accerchiamento da parte della Nato

Insieme allo zar russo, il presidente Xi Jinping condivide la teoria dell’accerchiamento da parte della Nato, come è emerso poco più di un mese fa, quando in un documento avevano condannato “cinque consecutivi allargamenti della Nato” e l’insistenza sulle “legittime richieste per la sicurezza russa”.

La visione che l’Alleanza Atlantico sia aggressiva non solo in Europa orientale, ma anche nell‘Indo-Pacifico, è emersa anche oggi dalle dichiarazioni del ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Pechino è “pronta ad avere un ruolo di mediazione” nella guerra. “Quel che serve per risolvere questioni complesse è mente fredda e razionale invece di gettare benzina sul fuoco, che non fa che aggravare la situazione”.

Ed ha aggiunto: “Non importa quanto sia insidiosa la tempesta internazionale, Cina e Russia manterranno la loro determinazione strategica e porteranno avanti la loro partnership strategica globale nella nuova era”.

Wang Yi ha accusato gli US di voler mettere insieme con gli alleati in Asia, un’alleanza simile alla Nato nella regione dell’Indo-Pacifico: “Gli Usa professano il desiderio di far avanzare la cooperazione regionale, ma in realtà alimentano rivalità. Parlano tanto di ritornare al multilateralismo, in realtà formano club esclusivi”.

Condividendo più di 4mila chilometri di frontiera, Cina e Russia hanno molti motivi per avere buoni rapporti. Tra questi, il più importante è quello economico-militare di scalzare la leadership americana. Nei primi giorni di febbraio i due Paesi hanno annunciato “un’amicizia senza limiti”, scaturita anche da un accordo economico del 2019 per regolare tutti gli scambi nelle loro rispettive valute piuttosto che in dollari.

Il ministro Yi ha affermato che “la Cina rispetta la sovranità di tutti i Paesi e la loro integrità territoriale”, ma allo stesso tempo ritiene che “le sanzioni non risolvono i problemi”.

E proprio sulle sanzioni, la Cina sosterrà economicamente la Russia per quanto riguarda l’acquisto del gas e altre materie prime. Paesi “amici” quindi, ma non alleati in questa guerra.