Guerra Russia-Ucraina: oggi il terzo giorno per i negoziati, corridoi umanitari falliti. Draghi a Bruxelles

Oggi, martedì 7 marzo, è il dodicesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Molti civili che stanno tentando di scappare sono rimasti in trappola sotto le bombe, è fallito il tentativo di accordo durante la riunione per i negoziati dei giorni scorsi di permettere ai cittadini di lasciare il Paese. La città di Mariupol è rimasta senza acqua e senza elettricità. A Kiev l’esercito russo ha sparato sui civili in fuga, uccidendo una madre con due figli.

Dal punto di vista della diplomazia, stanno fallendo i tentativi di trovare accordi. Dall’inizio della guerra, circa un milione e mezzo di ucraini ha lasciato il Paese.

Putin espulso dalla Federazione internazionale judo

Putin e l’oligarca Arkady Retenberg sono stati espulsi da tutte le loro posizioni dalla Federazione internazionale che regola il judo a livello mondiale. Il presidente russo era già stato espulso dalla carica di presidente onorario.

Zelensky chiede aerei

“Dateci degli aerei per difenderci“, ha chiesto il presidente ucraino Zelensky durante una diretta sui suoi canali social.

Corridoi non ancora aperti

Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino, ha dichiarato che i corridoi umanitari non sono ancora stati aperti, nonostante l’annuncio del ministro della Difesa russo del cessate il fuoco, per permettere l’evacuazione dei civili.

Mosca accetta il colloquio sulle centrali nucleari, ma non a Chernobyl

La Russia accoglie l’idea del direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Grossi per un incontro trilaterale con l’Ucraina, ma con a Chernobyl. L’intento dell’incontro è assicurare la sicurezza degli impianti nucleari. A riportare la notizia, il Guardian.

Draghi a Bruxelles per emergenza energia

Il premier Mario Draghi è arrivato a Bruxelles, a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, per incontrare la presidente Ursula Von Der Leyen, in vista del Consiglio Europeo informale di Versailles.

Affronterà la questione delle fonti di energia e degli idrocarburi, per trovare un modo di non dipendere più dalla Russia per l’approvvigionamento di gas. “Siamo al lavoro per ridurre la dipendenza dal gas russo”, ha affermato. E sull’Ucraina: “Fa parte della famiglia europea, e l’Italia intende sostenerla”. Mario Draghi ha affrontato anche la questione dei profughi: “L’Italia sostiene pienamente l’Ue anche nella gestione della crisi migratoria. Questo è il momento della solidarietà e dell’accoglienza, valori fondanti dell’Ue e i principi che l’Italia mette in pratica da anni”.

Oim: 1,8 milioni di profughi

Safa Msehli, portavoce dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni, ha affermato che dall’inizio della guerra sono 1,8 milioni i profughi che hanno lasciato l’Ucraina. 1 milione è arrivato in Polonia, oltre 100mila cittadini di Paesi terzi che vivevano in Ucraina hanno varcato i confini.

A rischio i risparmi degli oligarchi venezuelani

Secondo il giornale Abc, Putin non avrebbe dato garanzie ai membri del regime di Nocolás Maduro che hanno messo le loro fortune nelle banche russe. Il Governo di Caracas, nel tentativo di aggirare le sanzioni imposte dal Paese sudamericano, nel 2019 ha trasferito l’ufficio della compagnia petrolifera statale Pdvsa da Lisbona a Mosca. Questo mossa aveva impedito il collasso finanziario del Governo Maduro.

Ma ora, secondo Abc, Putin ha detto agli oligarchi che le sanzioni dell’Occidente implicano sacrifici per tutti, quindi anche per loro. Gli Usa stanno valutando la possibilità di alleggerire le sanzioni americane sulle esportazioni di petrolio venezuelano. Una delegazione Usa nel weekend è già giunta a Caracas.

Fortnite sospende le vendite in Russia

Anche Epic Game, colosso dei videogiochi ed editore del videogame Fortnite, ha sospeso le vendite online in Russia.

La delegazione russa verso la Bielorussia per il terzo giorno di negoziati

La terza riunione dei negoziati è previsto per le 15 di Mosca (12 italiane” nella foresta di Belovezhskaya Pushcha, nella regione di Brest, in Bielorussia.

Prima udienza della Corte internazionale di Giustizia dell’Onu

La Corte internazionale di Giustizia dell’Onu oggi terrà la sua prima udienza all’Aja in Olanda, per valutare se la Russia abbia commesso crimini di guerra. “Questa corte ha un ruolo cruciale per fermare la Russia”, ha affermato un rappresentante ucraino, mentre Mosca non ha inviato alcun delegato. “La Corte si rammarica della mancata apparizione della Federazione Russa in questo procedimento orale”, ha affermato il presidente Joan Donoghue.

Gli Usa cambiano passo

Gli Us si preparano a cambiare passo sulla guerra. Antony Blinken, segretario di Stato, in varie interviste tv ha spiegato che in campo ci sono due iniziative, cariche di rischi militari o economici.

“Le centrali nucleari funzionano regolarmente”

L’azienda di Stato ucraina Energoatom riferisce che “tutte le centrali nucleari ucraine sono regolarmente in funzione”. I livelli di radiazioni e le condizioni ecologiche nelle centrali e nelle vicinanze, “non sono cambiati e sono conformi alle norme vigenti”.

Parigi smentisce: mai chiesti corridoi umanitari verso la Russia

L’Eliseo ha precisato che il presidente francese Emmanuel Macron non ha “mai chiesto l’apertura di corridoi umanitari verso la Russia”, contrariamente a quanto affermato da Mosca.

L’esercito russo ha annunciato l’apertura, oggi, di corridoi umanitari e relativo cessate il fioco per permettere ai civili di Kharkiv, Kiev, Mariupol e Sumy, di evacuare. Questi corridoi sarebbero diretti per lo più verso la Russia.

Russia prepara disconnessione da internet

“Entro l’11 marzo tutti i server e i domini devono essere trasferiti nella intranet russa”. Così in una comunicazione formale inviata “a tutte le autorità esecutive federali e alle autorità esecutive dei soggetti della Federazione Russa”.