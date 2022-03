Guerra in Ucraina: il cambio di passo degli Stati Uniti d’America

Dopo il primo no di Varsavia, il governo americano non ha abbandonato l'idea di consegnare aerei da combattimento a Kiev.

Gli Stati Uniti si preparano a mettere in campo due iniziative, cariche di rischi militari o economici nella guerra in corso tra Russia ed Ucraina. Ad annunciarlo, Antony Blinken, segretario di Stato, in alcune interviste tv.

Dopo il primo no di Varsavia, il governo americano non ha abbandonato l’idea di consegnare aerei da combattimento a Kiev. L’idea iniziale era che Polonia e Romania consegnassero i Mig-21 di fabbricazione sovietica ai piloti ucraini. Gli Usa avrebbero spedito nuovi aerei a Varsavia e Bucarest. Blinken e il Pentagono non hanno abbandonato l’idea e stanno continuando a cercare di “minimizzare” i rischi per partner Nato e allo stesso tempo di appoggiare in modo efficace la resistenza ucraina.

Le difficoltà collegate agli interventi militari hanno rilanciato con forza la misura, considerata “il livello ultimo” delle sanzioni. “Stiamo concordando con gli alleati come colpire l’export russo di gas, di greggio e di prodotti derivati”.

Quali mosse sta valutando l’America

“L’embargo petrolifero” è l’argomento che questa settimana dovrà affrontare la politica americana.

La videocall con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di sabato 5 marzo ha accelerato una dinamica politica già cominciata nei giorni precedenti. Nancy Pelosi, giovedì 3 marzo, aveva già sostenuto che fosse arrivato “momento di colpire l’export russo di gas e petrolio”.

Inoltre, le sanzioni per escludere altre sette banche dal circuito SWIFT che entreranno in vigore il 12 marzo, sono già state considerate insufficienti da Washington.