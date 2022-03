GF Vip 6, Manuel Bortuzzo colpisce ancora: la “follia” all’esterno della casa – VIDEO

Manuel Bortuzzo è uscito dalla casa del GF Vip 6 ormai già da un po’ e da quando è fuori non si è mai risparmiato nelle sue “follie”

Ancora una volta Manuel Bortuzzo torna all’esterno della Casa del GF Vip 6 urlando. Questa volta a sentirlo per primo sono stati Davide Silvestri e Barù che, inizialmente, credevano non fosse seriamente lui.

Manuel Bortuzzo ci ha preso gusto nell’urlare dall’esterno della Casa del GF Vip 6 e la sua voce si sente forte e chiara anche all’interno dove, per primi, sono sobbalzati Davide Silvestri e Barù che erano fuori in giardino. Successivamente, le sue urla sono arrivate fin dentro dove, come mostrato dalle telecamere, a saltare è Jessica Selassié che cerca di capire cosa sta accadendo.

Ancora una volta, l’inguaribile romantico nuotatore ed ex gieffino è apparso all’esterno delle mura della Casa del GF Vip 6 per ricordare alla sua amata Lulù che lui è lì. Da fuori, infatti, si distingue chiaramente Manuel che dice: “Lulù ti amo, Jessy sono Manu”. Nonostante ciò, la produzione ha scelto di interrompere questo magico momento mettendo della musica ad altissimo volume in Casa per non far arrivare ulteriori voci dall’esterno, come spesso accade.

Manuel Bortuzzo: “Lulù ti amo”, la follia all’esterno della Casa del GF Vip 6

Poco dopo in giardino è arrivata anche Sophie Codegoni che, insieme agli altri, ha cercato di capire cos’è che stesse dicendo Manuel al di fuori della Casa. In ritardo è arrivata Soleil Sorge che, per curiosità, ha chiesto cosa fosse successo e l’ex di Matteo Ranieri ha spiegato: “Probabilmente ci vedeva ed ha visto che io e Jessica eravamo fuori ed ha detto ‘Jessy sono Manu… Lulù ti amo!’”. Dov’era la diretta interessata in tutto ciò? In bagno.

Quando Lulù è stata avvisata di quanto fosse accaduto, emozionata ha detto: “Mi fate tremare, mamma mia…”. Quello di Manuel è stato un gesto romantico e dovuto perché la scorsa settimana Lulù è rimasta male proprio per gli atteggiamenti del suo fidanzato: non gli ha detto ‘ti amo’ come al solito ed ha avuto paura che qualcosa non stesse andando per il verso giusto.