GF Vip 6, incredibile: ci sarà il grande ritorno nella casa

Durante la diretta del 7 marzo del GF Vip 6 è stato annunciato un grande ritorno nella casa del reality show. Ecco chi è il grande protagonista e quali potrebbero essere le vicende di cui potrebbe parlare durante la puntata.

Mancano ormai solo sette giorni alla fine di questo GF Vip 6, e nella serata del 7 di marzo i concorrenti si preparano ad una doppia eliminazione. Oltre all’eliminazione al televoto del meno votato fra Jessica Selassié, Davide Silvestri e Miriana Trevisan, ci sarà anche una seconda eliminazione a sorpresa, proprio come successo durante l’ultima puntata.

Mentre Alessandro Basciano e soprattutto Manuel Bortuzzo fanno il conto alla rovescia per rivedere le rispettive fidanzate, nella casa si delineano le nuove strategie. Soleil Sorge e Sophie Codegoni si sono ormai alleate contro la nemica comune Miriana Trevisan, mentre Davide Silvestri ormai è un fiume in piena contro la principessina Lulù.

GF Vip 6, ecco chi farà ritorno nella casa del reality

La diretta del GF Vip 6 del 7 marzo ufficializzerà il terzo concorrente del reality che andrà sicuramente in finale, oltre a segnare un ritorno molto atteso nel programma. Nonostante Alfonso Signorini continui a punzecchiarlo, è chiaro che questa edizione del Grande Fratello veda al centro delle dinamiche il triangolo Alex Belli-Soleil Sorge-Delia Duran.

Nelle precedenti dirette l’ex attore di Centovetrine si era mostrato nel deserto. Quando Delia aveva ribattuto che le foto mostrate erano di un vecchio viaggio fatto insieme diversi mesi prima, Alex non ha esitato ad immortalarsi vicino alla barriera corallina con un cartello che la smentiva. C’era infatti la data ed un messaggio d’amore per la sua compagna.

Il messaggio di Alex per Delia: Soleil è stata davvero dimenticata?

Sembrerebbe che prima del suo ritorno al GF Vip 6, Alex Belli sia stato davvero nel deserto, dove oltre ad aver meditato avrebbe risolto alcune criticità di due cammelli. Sicuramente Alfonso Signorini avrà la possibilità durante la diretta di approfondire la vicenda: secondo le indiscrezioni l’attore entrerà di nuovo nella casa, non è chiaro per quanto tempo.

Ecco il messaggio per Delia Duran da Alex Belli durante la sua vacanza insieme a due collaboratori, che sembrerebbero condividere il concetto di amore libero con la coppia: “Non disperdere nel mare il nostro amore. Difendilo e vai avanti per la tua strada. Dai il peso alle parole, io sono con te per darti forza!“.