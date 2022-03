Jessica e Barù nella capanna lontano da tutto e da tutti. Cos’è successo tra loro? Il mistero è stato svelato.

Il GF Vip continua a riservare numerosi colpi di scena. Manca poco alla finalissima e le sorprese continuano ad aumentare.

L’ultimo scoop riguarda Jessica e Barù, i due protagonisti del programma che stentano a dichiararsi in modo definitivo. Negli ultimi giorni però i due in solitaria hanno passato del tempo nella capanna. Tutti sono molto curiosi e vorrebbero sapere cosa è successo. Conoscere i dettagli di quel momento intimo è diventata la priorità di tutti dato che molti aspettano ancora il bacio fra i due che non è ancora arrivato. Quel bacio mai arrivato davanti le telecamere ma chissà potrebbe esserci stato proprio nella capanna.

Dopo la nottata passata sotto le coperte, Jessica e Barù hanno parlato di cosa è successo. Se hanno detto tutto o meno non è dato saperlo, ma Soleil e Sophie hanno deciso di indagare. Le due si sono calate nelle vesti di giornaliste provette e hanno intervistato quasi tutta la Casa, non solo i diretti interessati.

GF Vip 6, cos’è successo nella capanna tra Barù e Jessica? Svelato il mistero

Le prime a intercettare e bombardare di domande Jessica sono state Soleil e Sophie. La principessina ha detto cosa è successo con Barù sotto la capanna e uesta la sua versione:

“Chiacchiere, tante chiacchiere. Siccome mancano otto giorni alla fine di questo programma abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo. Abbiamo parlato di tante cose che con i microfoni e con le telecamere non ci siamo mai detti”.

Sophie e Soleil però non ci sono cascate ed hanno rincarato la dose. Jessica però ha tergiversato: “Quello che succede sotto la capanna rimane sottosono state chiacchiere, i nostri corpi si sono toccati ma è stato solo un piccolo avvicinamento. La signorina Jessica era triste ieri, io la volevo rassicurare. Dirle che tutto andrà bene e che io le voglio molto bene e ci sono per lei. Mi piace molto come ragazza ma non vedo una grande storia d’amore tra noi due”.