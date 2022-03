Gerry Scotti, la novità non piace al pubblico: mazzata inattesa. L’atteso ritorno in prima serata non è stato premiato come qualcuno si aspettava

Che cosa hanno in comune Barbara d’Urso e Paola Perego, Teo Mammuccari ed Enrico Papi con Gerry Scotti? Nel corso degli anni hanno tutti condotto Lo Show dei Record, il programma dedicato al Guinness dei Primati.

A distanza di quattro anni dall’ultima volta, che in realtà era stata su TV8, il programma è tornato in prima serata su Canale 5 di nuovo con il popolare conduttore Mediaset. Ma i conti non sono tornati del tutto, perché se nel 2015 la prima puntata era stata vista da quasi 5 milioni di spettatori, il 6 marzo è andata diversamente.

Lo Show dei Record, come confermano i dati degli ascolti tv, ha totalizzato un ascolto medio pari a 2.829.000 spettatori pari al 16% di share. A vincere la serata sono stati invece i primi due episodi di Noi, la versione italiana di This is Us, su Rai 1 con una media di 3.979.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Rai3 invece Che Tempo Che Fa nella prima parte ha messo insieme 2.745.000 spettatori (11.1%) e nella seconda 1.680.000 spettatori (per il 9%).

Gerry Scotti, la novità non piace al pubblico: ma Canale 5 vince un’altra battaglia

Mediaset però si è rifatta nella fascia pomeridiana. Su Rai 1 infatti Domenica In ha totalizzato 3.072.000 spettatori pari ad uno share del 18.3%, nella prima parte, e 2.515.000 (share del 16.6%) nella seconda parte. A seguire, Da Noi… A Ruota Libera ha messo insieme 2.315.000 spettatori pari al 14.2%.

Invece su Canale 5 l’ultima puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi prima del ‘serale’ è stata vista da 3.199.000 spettatori (il 19.9%). A seguire Verissimo ha messo insieme 2.801.000 spettatori con il 18.5% e Verissimo Giri di Valzer, fino alle 18.39, segna 2.641.000 spettatori con il 15.7%.

E ancora, nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha messo insieme 4.852.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint invece 3.219.000 spettatori con il 13% e su Rete 4 Controcorrente ha totalizzato 1.060.000 spettatori (4.4%), nella prima parte, e 1.146.000 spettatori (4.6%) nella seconda.