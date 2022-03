“Ci stanno portando via, ho paura”: ex concorrente del GF Vip nei guai. Uno strano messaggio fa allarmare i fan, ma è successo davvero?

C’è chi usa i reality per farsi conoscere meglio, chi per rilanciare la sua immagine e chi semplicemente per autopromuoversi. Come sta ancora facendo oggi Denis Dosio, che abbiamo cominciato a conoscere al GF Vip 5.

Da quando il modello e tiktoker italo-brasiliano ha scoperto il mondo di OnlyFans, la piattaforma a pagamento dove si può caricare di tutto, si sta scatenando. Solo qualche mese fa aveva fatto molto discutere, non in positivo, un suo video nel quale infilava le patatina di una nota catena di fast food nelle sue parti intime.

Ma nelle ultime ore è successo anche di peggio. O forse no, perché in realtà non ci sono riscontri se non quello che ha raccontato il ragazzo ed è stato ripreso dal sito specializzato Webboh. Forse solo una bravata, di sicuro un altro modo per farsi notare dal pubblico.

Ex concorrente del GF Vip nei guai: cosa è successo veramente nel bosco?

Tutto è partito da un messaggio di Dennis Dosio: “È successo un ca**o di casino oggi. Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci, spero la seconda”. Per quei (pochi) che si fossero chiesti cosa era successo, il ragazzo ha aggiunto alcuni particolari: “La polizia ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà ora, e nemmeno cosa ne faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura“.

In effetti Denis era in un bosco insieme ad un amico, altro volto noto di OnlyFans. C’è un’immagine che Webboh pubblica, ma tutto il resto è solo un’ipotesi. I due ragazzi sono stati denunciati per atti osceni, oppure è solo l’ennesima provocazione di Denis che ama esagerare con i suoi fan per in po’ di contatti in più.

Denis Dosio al Grande Fratello Vip 5 era durato soltanto due settimane, espulso senza appello per una bestemmia. Ma tra quell’esperienza e le ospitate da Barbara d’Urso è riuscito a farsi notare e oggi sta cavalcando l’onda.