Bonus patente 2022 fino a 2500 euro: come funziona e chi ne beneficia. Il governo ha sbloccato i fondi, vediamo a chi è dedicato

La crisi di manodopera in diversi settori economici italiani si combatte anche con gli incentivi e in questo senso deve essere letto uno degli ultimi provvedimenti del governo. Ha sbloccato infatti il Bonus patente 2022 fino a 2500 euro, dedicato a categorie specifiche.

Come ha spiegato nei giorni scorsi il viceministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, Le imprese di trasporto merci e persone lamentano da tempo la mancanza di conducenti”. E la causa è il costo elevato per sostenere gli esami specifici dedicati alle patenti necessarie.

Ecco quindi il bonus patente, un voucher fino ad un massimo di 2500 e dedicato agli under 35 per ottenere la patente C, quella che serve per la guida di mezzi pesanti. In tutto saranno stanziati circa 25 milioni di euro nei prossimi 5 anni e serviranno a ommettere nel mondo del lavoro almeno 10mila giovani autisti.

Bonus patente 2022 fino a 2500 euro: come funziona e quali costi copre

In effetti il bonus patente 2022 può essere richiesto da giovani, uomini e donne, tra i 18 e i 35 anni che puntano ad ottenere la patente per la guida dei mezzi pesanti. Per il 2022 sono stati stanziati 3,7 milioni per il 2022 che saliranno a 5,4 milioni l’anno dal 2023 al 2026.

Potrà essere utilizzato dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026 e coprirà l’80% della spesa sostenuta per le patenti C fino ad un massimo di 2.500 euro. C’è il documento di guida, ma ci sono anche le necessarie abilitazioni professionali per la guida di quei veicoli. In genere sono almeno 1200-1300 euro per la scuola guida e altri 750 euro per estendere la patente E anche alla C.

Il nuovo bonus sarà riconosciuto sotto forma di rimborso dei costi sostenuti ma per il momento non è stata ancora aperta la possibilità di richiederlo. In ogni caso la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica su una piattaforma informatica ad hoc che sarà predisposta dal Ministro delle Infrastrutture.