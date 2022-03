Belen e Stefano, weekend insieme? Il dettaglio che non passa inosservato – FOTO

Belén Rodríguez e Stefano De Martino non fanno altro che alimentare i gossip sulla loro relazione: il dettaglio non passa inosservato

Gli inguaribili romantici non fanno altro che pensarci, il ritorno tra Belen e Stefano rappresenterebbe una vittoria per tutti. I due non fanno nulla per smentirlo, anzi, alimentano i gossip con dei dettagli non troppo nascosti.

Quanto è romantica la neve per una coppia? Per Stefano e Belen rappresenta tutto visto che, casualmente, entrambi hanno passato un weekend bianco, senza mai mostrarsi l’uno nelle storie Instagram dell’altro, sempre separatamente. Ma quanto costa ai fan della coppia sognare? Assolutamente niente, pertanto se la matematica non è un’opinione e 2+2=4 è ovvio che i due sono stati sul Monte Bianco per un weekend sulla neve insieme.

Le nuove foto postate dalla coppia fanno sognare tutti i fan che immediatamente hanno collegato il weekend bianco dell’uno e dell’altro: impossibile pensare che ognuno sia andato per conto proprio. Nel frattempo, però, quella che sembra essere a tutti gli effetti una coppia -e non solo bravi genitori come vogliono far credere- non ammette, né smentisce un ritorno di fiamma.

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme? Le parole dei due

Intanto che foto, paparazzate e voci di corridoio si diffondono, Stefano De Martino e Belén Rodríguez hanno parlato del gossip, sarebbe inevitabile il contrario. Lo showman partenopeo ha dichiarato a Gente: “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario”.

Al contempo, la showgirl argentina ha ammesso allo stesso settimanale: “La nostra storia non ha detto tutto. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”.

Nel frattempo, i rumor parlano di un ‘giuramento segreto’ secondo cui i due si sono promessi di non perdersi mai più.