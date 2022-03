Ballando con le Stelle, ex protagonista rivela il suo dramma: “Vivo male”

Ex protagonista di Ballando con le Selle rivela il suo dramma in diretta Tv: “Vivo male”. Grande commozione sul piccolo schermo.

A raccontare il suo dramma è stata la ballerina russa Natalia Titova. L’ex protagonista di Ballando con le Stelle, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, non è riuscita a trattenere le lacrime: scopriamo insieme il motivo.

Grande commozione a Oggi è un altro giorno. Ospite di Serena Bortone, Natalia Titova sulle note di ‘Imagine’ ha ballato per la pace con Samuel Peron. Dopo l’esibizione la ballerina russa è apparsa particolarmente provata. Natalia è cresciuta a Mosca ed ha raccontato che questo non è un bel momento a causa dell’invasione russa in Ucraina.

La 48enne è molto preoccupata per la sua famiglia che si trova nel suo Paese di origine. Natalia ha spiegato che attraverso uno zio ha scoperto che il suo papà ha avuto un infarto: “Con mia mamma non ci diciamo mai niente. Io non le dico i miei problemi e lei non mi dice i suoi. Tramite mio zio ho scoperto che il mio papà ha avuto un infarto. In questa situazione giustamente qualsiasi cosa succeda ci sono tanti pensieri per le famiglie, per i bambini…”

“Ho visto alcune immagini di quando i bambini evacuavano”, la ballerina russa Natalia Titova commossa a Oggi è un altro giorno

Con voce rotta per la commozione Natalia Titova, a Oggi è un altro giorno, ha parlato della guerra in Ucraina. La ballerina originaria di Mosca ha rivelato di aver seguito immagini in Tv che l’hanno toccata nel profondo. La 48enne ai microfoni della Bortone ha spiegato di aver visto genitori costretti a lanciare i propri figli sui pullman solo per salvargli la vita.

Natalia ha fisse queste immagini davanti agli occhi: “Pensavo a me, cos’avrei fatto se mi fossi trovata al posto loro. Lanciare mia figlia in un pullman con il rischio di non rivederla più.. Vivo male!“, ha chiosato la ballerina russa. Serena Bortone le ha chiesto se riesce a sentire sua mamma e Natalia ha risposto che per il momento è l’unica cosa che può fare: “Qualsiasi cosa succeda non riuscirò ad andare lì per il momento”. Ma in lacrime la 48enne ha sottolineato di essere consapevole del fatto che ci siano tante persone che stanno molto peggio di lei: “Mi dispiace tanto!”, ha concluso Natalia Titova.