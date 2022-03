Anticipazioni Uomini e Donne, rottura definitiva tra Ida e Alessandro? Caos in studio

La nuova settimana di Uomini e Donne comincia esattamente come si è conclusa, con Ida e Alessandro in bilico: tutte le anticipazioni di oggi

Un lunedì molto movimentato al dating show di Maria De Filippi dove saranno protagonisti Ida e Alessandro per il Trono Over, ma ancor più Luca Salatino per il Trono Classico: tutte le anticipazioni di oggi.

Oggi, lunedì 7 marzo, a partire dalle 14:45 avrà inizio una nuova settimana di puntate di Uomini e Donne con Maria De Filippi ed i suoi due troni, quello Classico e quello Over. Quest’ultimo sarà particolarmente animato da Alessandro e Ida Platano: la dama pensava di aver trovato la persona giusta, tant’è che ha mandato a casa altri cavalieri scesi al dating show appositamente per lei. Il cavaliere partenopeo, però, non sembrava essere convinto e la dama -che ancora una volta si è spesa tanto per un’altra persona- è scoppiata in lacrime.

Nonostante tra i due sembra esserci stato un chiarimento, oggi potremmo assistere ad una rottura definitiva per quella che sembrava poter essere una coppia destinata a decollare. In particolare, oggi in studio ci saranno nuove accese discussioni tra i due.

Anticipazioni Uomini e Donne, disastrosa esterna tra Luca Salatino e Lilli

Il Trono Classico sarà animato particolarmente da Luca Salatino. Per iniziare bene la settimana di puntate di Uomini e Donne, infatti, andrà in onda un’esterna registrata con Lilli, una delle due corteggiatrici scese per il tronista. Già in passato le cose con la corteggiatrice non sono andate molto bene, perché era infastidita dalle sole attenzioni riservate a Soraya. L’esterna, poi, è degenerata quando Lilli ha trovato Luca sulle nuvole: la verità è che pensa già alla nuova corteggiatrice scesa per lui. Con quest’ultima c’è stato un particolare feeling che Luca non vede l’ora di approfondire.

Nel frattempo, il Trono di Matteo Ranieri ha subito uno scossone. Federica Aversano era già convinta di aver portato a casa il tronista di Uomini e Donne, ma quando lei stessa non si è presentata in studio perché influenzata, il tronista ha scelto di conoscere altre ragazze, Valeria e Denise, con cui si è trovato molto bene. Le certezze dell’unica corteggiatrice che c’è dagli albori del trono di Matteo, adesso, cominciano a vacillare.