Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Dante stalkerato: un passo falso lo incastra

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di questa settimana svelano che, oltre Stefania e Gloria, al centro delle peripezie ci sarà Dante

Dante sta correndo un grosso pericolo e può essere incastrato da una persona che lo segue costantemente: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di questa settimana mettono in guardia i telespettatori.

A partire dalle 15:55, oggi si aprirà una nuova settimana di una carrellata di nuove puntate de Il Paradiso Delle Signore. Questa settimana, fino a venerdì 11, ci sarà un focus particolare sulla figura di Dante. Ormai socio fidato di Vittorio, il Romagnoli non è molto felice della situazione che sta vivendo e si decide ad affrontare il suo rivale che, nel frattempo, si sta godendo le proprie vittorie con sua cugina Fiorenza.

A remare contro Dante arriverà un altro personaggio, Beatrice. Una coppia da Divina Commedia che, però, di divino ha ben poco. Il Romagnoli inviterà Beatrice fuori a pranzo e lei accetterà, ma con una doppia motivazione: da un lato la donna è attratta dal socio del Paradiso, ma dall’altro vuole tenerlo sotto controllo. Dante sarà incastrato? Il personaggio chiave per farlo potrebbe essere proprio Beatrice.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, tra Maria e Rocco è finita

Le anticipazioni di questa settimana de Il Paradiso delle Signore danno un’altra terribile notizia per gli inguaribili romantici perché tra Maria e Rocco è definitivamente finita. Maria, infatti, è andata a Roma per parlare con Rocco, ma una volta tornata a Milano non ha raccontato niente a nessuno. Di questo è molto preoccupata Agnese, ma la Puglisi tranquillizzerà lei e tutti gli altri svelando di essersi riappacificata. In realtà, la menzogna di venta insostenibile per lei stessa e racconterà la verità a tutti, prima ad Irene e poi ad Amato: non ci sarà nessun matrimonio perché Rocco l’ha lasciata.

Un altro personaggio al centro delle trame di questa settimana è Gloria, per un duplice motivo. Da un lato, Veronica è diventata molto gelosa del rapporto che quest’ultima ha con Ezio e le chiederà di stargli alla larga. Dall’altro, Gloria si troverà di fronte alla furia di Stefania che scopre di essere sua figlia.