WhatsApp, fate attenzione a questo messaggio: non cancellatelo assolutamente

WhatsApp sta lanciando a tutti i suoi utenti una nuova comunicazione. Scopriamo quale messaggio non dovrete assolutamente eliminare.

Sono diverse le comunicazioni fornite da WhatsApp negli ultimi mesi, tra aggiornamenti ed arrivo di nuove funzioni. In queste ore a gran parte dell’utenza sta arrivando un messaggio importantissimo. Tutti gli utenti non dovranno eliminarlo: di cosa si tratta.

In queste ore alcune persone stanno ricevendo un nuovo messaggio direttamente da WhatsApp. Infatti proprio il team di Meta sta cercando di mettersi in contatto con tutti gli utenti presenti sul suo servizio di messaggistica istantanea. Il contenuto appare non appena si apre la propria applicazione ad informarci di una novità di primo piano. Questo giro di comunicazioni è partito dallo scorso 18 febbraio 2022.

Al suo interno gli account potranno leggere tutte le informazioni riguardanti la nuova informativa. Nel momento in cui si apre l’app appare quella che sembra una semplice comunicazione riguardante la privacy dell’utente. Inoltre molti utenti, temendo la truffa, hanno cancellato il messaggio.

Questo è un errore da non fare assolutamente, visto che c’è l’obbligo di diffondere questo contenuto a seguito della richiesta di fare chiarezza sull’uso delle info personali degli utenti appartenenti alle piattaforme di messaggistica. La comunicazione è arrivata subito dopo i dubbi della Commissione Europea sulla trasparenza dei social Meta.

WhatsApp, come mettere in pausa un vocale e poi riprenderlo: nuova funzione

Un nuovo aggiornamento è arrivato sul canale beta di WhatsApp per Android. Stiamo parlando della versione 2.22.6.7 dell’app che introduce la possibilità di interrompere gli audio mentre li state registrando, per poi riprenderli in un secondo momento. Questa funzione è già funzionante completamente per tutti gli utenti Apple. Questa è una vera e propria manna dal cielo per tutti gli utenti che ricevono una chiamata mentre stanno registrando un audio e sono costretti a cancellarlo.

Non appena la funzione innovativa avrà completato i test sulla versione Beta e passerà alla versione stabile, l’utente avrà quindi la possibilità di interrompere l’audio per qualsiasi evenienza e poi successivamente riprenderla. Inoltre tutta l’utenza avrà la possibilità di mettere in pausa un audio anche senza aver ricevuto una chiamata. Inoltre sulla versione di WhatsApp Beta 2.22.6.7 per Android sarà possibile visualizzare anche le onde sonore quando si parla.