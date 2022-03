“Vengo massacrata e non capisco”: Laura Chiatti confessa il suo dramma. Nonostante la grande popolarità c’è una critica che fa male

Cavalcare una grande popolarità non è mai facile e anche Laura Chiatti lo sa bene. Perché l’attrice umbra, 40 anni la prossima estate, è amatissima dal pubblico ma c’è una fetta di haters che non la molla mai e non le fa passare nulla.

Ormai è da tempo che il dito di chi la critica punta sempre nella stessa direzione e lei dice di essersi stancata anche perché non c’è motivo. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Laura ha difeso il suo aspetto fisico e ha spiegato per la prima volta a che cosa è dovuta la sua linea.

“Vengo massacrata per il mio aspetto fisico, mi dicono che sono troppo magra. Non capisco perché se una donna vuole migliorarsi debba poi essere denigrata. Sto bene, sono in salute. Sono soltanto seguita da una nutrizionista perché ho scoperto di alcune allergie. Quello che mi dispiace è quando dicono che ho problemi di salute, perché l’anoressia non è un gioco, in realtà è una malattia molto grave”. E spiega di non avere problemi se qualcuno la giudica, ma non accetta quando i giudizi diventano feroci e si dice che è malata

Laura Chiatti confessa il suo dramma: Marco Bocci e i due figli sono la sua parte migliore

Laura Chiatti è arrivata a Verissimo anche per parlare del suo rapporto con Marco Bocci e della gioia per essere mamma di due bellissimi bambini. La scorsa estate le voci di un una crisi in corso per la coppia erano diventate un fiume in piena, almeno fino a quando non hanno smentito tutto.

A legarli indissolubilmente ci sono Enea e Pablo che le hanno permesso di realizzare il suo sogno, quello di mettere su famiglia e diventare mamma .Le immagini dei figli, trasmessi in studio, l’hanno fatta commuovere fino alle lacrime e ha confessato di aver “fatto due cose bellissime nella vita: loro”.

Da mercoledì prossimo, 9 marzo, la Chiatti sarà una delle protagoniste di Più forttoi del destino, la nuova fiction in costume di Canale 5 al fianco di Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi. Un lavoro che, come ha confessato, l’ha messa a dura prova perché il livello degli attori era molto alto.