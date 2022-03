“L’ho fatto sul set”, Lino Guanciale esce allo scoperto sulla fiction Noi

Questa sera avrà il via la nuova fiction di Rai Uno ispirata alla seguitissima serie statunitense This is Us, Lino Guanciale ne è protagonista ed esce allo scoperto

Lino Guanciale è chiamato ad interpretare Pietro, personaggio principale di Noi, la serie ispirata a This is Us in cui il suo ruolo è ricoperto da Milo Ventimiglia. In un’intervista è uscito allo scoperto su quanto accaduto sul set.

Grandissima attesa per la prima serata di Noi, la serie TV di successo statunitense riportata in Italia con un remake curato da Luca Ribuoli. Lino Guanciale è il protagonista nei panni di Pietro, papà in attesa della nascita di un parto trigemellare che darà alla luce Claudio, Caterina ‘Cate’ e Daniele.

A TV Mia, l’attore abruzzese ha raccontato di aver raccolto molto dal ruolo interpretato: “Questa serie mi ha insegnato tante cose pratiche, come per esempio cambiare i pannolini. E mi ha anche fatto capire che con i figli sbagliare è inevitabile, anche se si è degli ottimi genitori. Ho capito anche una cosa che a tutto si rimedia”.

Lino Guanciale sul set di Noi: la curiosa rivelazione

Pietro (Lino Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino) sono genitori di tre gemelli, Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kane) e grazie a loro scopriranno delle emozioni inaspettate dalla vita. È proprio sul ruolo di genitore che Lino Guanciale nella lunga intervista a TV Mia si è focalizzato: “Noi racconta la storia di una famiglia e dei tre figli di Pietro dalla nascita all’età adulta. Quindi sul set è come se avessi fatto un corso accelerato da genitore prima di diventarlo davvero”.

L’attore abruzzese non è l’unico ad aver tratto qualcosa di molto importante dalla fiction prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e 20th Television, perché anche Livio Kone si è raccontato in un’intervista in cui ha svelato di sentire molto il suo personaggio: “Daniele è l’uomo che vorrei essere: sposato con figli. Anch’io sono cresciuto senza un padre, il mio ci ha abbandonati e avevo 8 anni”.

Questa sera e per altre 5 domeniche, Noi andrà in onda su Rai Uno con 12 puntate a partire dalle 21:25.