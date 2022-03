Selvaggia Lucarelli, nuova clamorosa bordata: il bersaglio è la Hunziker? – FOTO

Poche ore fa Selvaggia Lucarelli è uscita allo scoperto con una stoccata in pieno stile suo: è Michelle Hunziker il bersaglio?

Qualche giorno fa, una storia di Michelle Hunziker ha colpito tutti, probabile che sia particolarmente arrivata anche a Selvaggia Lucarelli? Le sue parole non lasciano troppo spazio all’immaginazione.

Nei giorni scorsi, Michelle Hunziker ha pubblicato un lungo sfogo sui suoi social: “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa, dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto molti punti di vista”, così cominciava il messaggio su Instagram, “qui è notte fonda mi sono svegliata con gli incubi. Sentivo bambini piangere, donne, uomini nel sonno. Provo disagio ad essere in vacanza, provo disagio a vivere la mia quotidianità. So perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso di impotenza”.

Nei giorni prima e dopo il lungo sfogo su Instagram, infatti, la conduttrice di Michelle Impossibile ha pubblicato delle storie di una vacanza alle Maldive che stava trascorrendo in serenità, proprio nei momenti in cui la guerra tra Russia e Ucraina stava iniziando.

Selvaggia Lucarelli risponde a Michelle Hunziker? Le sue parole

Dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, più volte Selvaggia Lucarelli si è riservata di dire la sua e prova quotidianamente ad aggiornare i suoi follower sulla situazione. Qualche ora fa, però, il messaggio che ha voluto lanciare è stato diverso e molto polemico: “Vanno in vacanza alle Maldive -cosa che per giunta non ci disturberebbe- e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio non si risente”.

Un’evidente stoccata a qualcuno che è in viaggio proprio alle Maldive. Chi se non Michelle Hunziker? La giornalista ha poi continuato: “Che poi io ho sempre preferito chi va avanti a fare la sua vita ed il suo lavoro piuttosto che chi si sente in dovere di partecipare pubblicamente ad un dolore collettivo perché pensa che faccia bene alla reputazione”.

Tra un tramonto e l’altro, Michelle non ha risposto in alcun modo alle parole della Lucarelli: c’è da aspettarselo?