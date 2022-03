“Rip Blanco”, panico tra i fan e web sottosopra: cosa sta succedendo

Immagina aprire i social e leggere l’acronimo di ‘riposa in pace’ accostato al nome del giovane talento Blanco: è così che si scatena il panico tra i fan

“Rip Blanco” è l’hashtag entrato in tendenza nelle ultime ore su Twitter che ha fatto scatenare il panico sul web tra i fan: cos’è successo al giovane cantante di talento? Tutti si sono sincerati delle condizioni dell’autore di Brividi.

Un’immagine iconica quella di Blanco steso sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dopo la pioggia di coriandoli per la vittoria del Festival con la canzone Brividi: così il giovanissimo cantante ha festeggiato per il primo posto insieme a Mahmood. Il successo che ne è seguito è assolutamente incredibile e formidabile per un ragazzo di appena 19 anni che si è visto travolgere da un’ondata di fan.

A dimostrazione di ciò, c’è il fatto che Riccardo -questo il suo vero nome- ha collezionato soltanto Sold Out con il suo Blu Celeste Tour, tratto dall’omonimo album, in 27 date, di cui alcune di queste anche nelle stesse città. Non è da tutti i giorni per un ragazzo della sua età trovarsi improvvisamente con un affetto del genere che è stato soltanto amplificato con il Festival di Sanremo, ma che già prima della sua vittoria era nell’aria.

“Rip Blanco”, scherzo di pessimo gusto per il giovane cantante

Le tendenze di Twitter sono un’arma a doppio taglio: se da un lato ti fanno risaltare agli occhi anche di chi non ti conosce, dall’altro possono nascondere qualcosa di macabro. È questo quello che è successo a Blanco -ed a migliaia di altre persone appartenenti al mondo dello spettacolo- con un hashtag che gli augura di ‘riposare in pace’. Blanco sta benissimo, carico per il tour ed in uno studio di tatuaggi ad arricchire la sua personale tela.

Nonostante gli utenti del social cinguettante siano perlopiù coesi, questa volta c’è stata una vera rivolta nei confronti di coloro che hanno finto la morte del giovane cantante:

Sarò io che non capisco questo tipo di black umor ma trovo estremamente irrispettoso e poco divertente fingere la morte di una persona attualmente in vita #ripblanco

È irrispettoso per la persona, per i suoi parenti e per i suoi amici… vergogna — Pfizer Hilton (@alberto__lo) March 5, 2022

Per fortuna si tratta di uno scherzo e Blanco si sta godendo la sua vita da adolescente cantando e ballando nei club insieme all’amico e collega Irama, facendo impazzare anche qualche gossip sulla sua (ex?) fidanzata.