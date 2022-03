Regina Elisabetta, c’è l’addio definitivo: non tornerà più

La notizia è rimbalzata sui tabloid inglesi che si dicono certi: la Regina Elisabetta ha dato il suo addio definitivo ed ha deciso di non tornare più

Quello della Regina Elisabetta è stato un Regno molto particolare che dura da anni e che, inevitabilmente, ha subito variazioni di ogni genere. La Royal Family non è più la stessa ed a 95 anni, la padrona di casa ha fatto la sua scelta.

La notizia lanciata dal Daily Mail è rimbalzata sui principali tabloid britannici: la Regina Elisabetta non tornerà più a Buckingham Palace. La padrona di casa ha salutato la residenza Reale a marzo del 2020, con lo scoppio della pandemia ha preferito trasferirsi al Castello di Windsor, decentrata da Londra, dove ha trascorso l’emergenza sanitaria insieme a suo marito Filippo, fino al giorno della sua morte, che tra un po’ arriverà al suo primo anniversario.

Adesso la Regina non ha dubbi, è lì che vuole restare, affiancata dal suo infinito staff e “lavorare da casa”. Questa è la notizia che il Daily Mail intende specificare: la Queen ha ormai 95 anni e quindi dei normalissimi acciacchi per la sua età. Appena guarita dal Covid, la Regina ha annunciato che vuole ‘riposare’ e godersi la sua vita al Castello. Nelle ultime apparizioni pubbliche, infatti, Sua Maestà è apparsa un po’ più debole del solito, spesso in compagnia di un bastone da passeggio cui poggiarsi, dal momento che suo marito non c’è più.

La Regina Elisabetta non farà ritorno a Buckingham Palace

A convincere la Regina Elisabetta a restare al Castello di Windsor sono anche i lavori di ristrutturazione in corso a Buckingham Palace che, stando ad alcune indiscrezioni, andranno avanti almeno fino al 2027. Secondo l’autore reale Hugo Vickers, la scelta della Regina Elisabetta è soprattutto di cuore perché è lì che ha i maggiori ricordi con l’ormai defunto marito Filippo: “Lì ha i suoi ricordi con il principe Filippo, lì ha i suoi pony. E restando lì è più vicina alla sua famiglia”.

Attorno a sé, infatti, ci sono Andrea di York che vive a Rowe Lodge, nella tenuta di Windsor ed il Principe Edoardo, con sua moglie Sophie Wessex che sono a Bagshot Park, a sole 10 miglia di distanza (16km).