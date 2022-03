PayPal, l’ultima truffa è pericolosissima: così vi svuotano il conto

Spunta un ultima truffa su Paypal che sta mettendo in ginocchio milioni di utenti. Andiamo a vedere qual è il nuovo raggiro adottato.

Tremano in queste ore gli utenti Paypal, che sono sotto attacco da parte di diversi cyber-criminali. Infatti sull’applicazione è spuntata una nuova truffa che sarebbe in grado di prosciugare il vostro conto: come difendersi e riconoscerlo.

Notizia clamorosa per quanto riguarda il servizio PayPal nel mondo. Infatti nelle ultime ore sarebbe stato inflitto un vero e proprio colpo basso a tutti coloro che utilizzano la piattaforma. Il noto servizio che è ormai disponibile per milioni e milioni di utenti nel mondo sarebbe sotto attacco. Infatti a prenderlo di mira ci sarebbe stata una vera e propria truffa che sta ingannando diversi account.

La truffa quindi, per sperare nel successo, riporterebbe proprio il nome di PayPal. Inoltre questa mail sarebbe arrivata addirittura alla casella mail della piattaforma online. Bisogna quindi stare molto attenti visto che l’obiettivo è sempre lo stesso ovvero quello di ottenere le vostre credenziali di accesso per entrare in possesso del vostro conto sul sito. Andiamo quindi a scoprire quale mail dovremo assolutamente controllare.

Paypal, occhio a questa mail: vi svuota il conto

Con una lunga mail i cyber criminali stanno cercando di colpire gli utenti ingenui. Infatti questi hacker nel testo fanno riferimento ad una presunta anomalia registrata sul conto, associata al deposito su bet365.com. All’interno della lettera si legge anche: “Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore“.

Inoltre i cybercriminali hanno poi continuato: “Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio. PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti. In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso“.

Nei seguenti passaggi gli hacker chiedono alla vittima di verificare la tua identità per garantire il presunto rimborso. Al termine della lettera fittizia è presente anche un link che serve proprio per estorcere denaro alle vittime. Se ricevete questa lettera, quindi, l’unica cosa da fare è ignorare categoricamente e cancellare il messaggio recepito.