La bambina nella foto oggi è una famosa modella e una straordinaria attrice.

La protagonista dello scatto in evidenza è nata a Castiglione del Lago il 15 luglio 1982. Sin da piccola mostrava spiccate doti recitative e buona padronanza della pressione in pubblico, ma nessuno avrebbe mai pensato che quella bambina sarebbe diventata una star del cinema italiano.

La sua carriera però non è iniziata sul set. Inizialmente tenta la via che allora le sembrava giusta, quella della cantante. Ha partecipato nel 1994 anche alla trasmissione Karaoke, condotta da Fiorello, a Marsciano, ma la musica non era nel suo destino. La sua carriera prende un’altra strada quando nel 1996 vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Nonostante questo, però, continua a coltivare il suo talento canoro e incide due dischi in lingua inglese.

Nel 2000 debutta come attrice nella soap opera di Rai 3, Un posto al sole, a cui fanno seguito: Compagni di scuola con Massimo Lopez, Carabinieri, Diritto di difesa, Incantesimo 7 e altri ancora. Passa quindi al cinema, nel 2004, con un ruolo nel film Mai + come prima di Giacomo Campiotti. Nel 2005 invece è protagonista, insieme a Kledi Kadiu, di Passo a due, film in cui, oltre che recitare balla.

Nel 2006 recita nel film di Paolo Sorrentino L’amico di famiglia mentre nel 2007 è protagonista, insieme a Riccardo Scamarcio, di Ho voglia di te, film tratto dal romanzo omonimo di Federico Moccia. Nello stesso anno ritorna sul piccolo schermo con la miniserie televisiva Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, regia di Marco Turco.

Oggi è una famosa modella e attrice italiana: la riconoscete?

Oltre alla recitazione la sua passione resta la musica. Gli anni non sono riusciti a scalfire quel suo sogno e così il 21 febbraio 2010 si esibisce come cantante nella trasmissione Che tempo che fa, duettando con Cristiano De André. Bellissima voce e grandi capacità canore che hanno portato i suoi fan a sperare di vederla incidere un album.

L’11 gennaio 2013 debutta come conduttrice televisiva, al fianco di Max Giusti, Donatella Finocchiaro e Cristiano Malgioglio, nel varietà di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi. Il 14 febbraio seguente partecipa come ospite alla terza serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio, dove duetta con Al Bano.

Nel 2014 interpreta Lilia la matrigna di Davide nella serie tv Braccialetti rossi. L’anno successivo ritorna nelle sale come co-protagonista nel film Il professor Cenerentolo mentre due anni dopo, nel 2017, entra nel cast di 1993. Nel 2019 viene scelta come testimonial del profumo Forever di Laura Biagiotti. Come avrete sicuramente capito la bambina nella foto è la bellissima Laura Chiatti.