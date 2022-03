Netflix, notizia bomba: arriva il documentario sulla vita di una celebre star

Una diva di Hollywood ha confermato avere una collaborazione con Netflix per la realizzazione di un documentario che racconterà la sua vita. Dopo l’uscita del libro e le ultime vicissitudini personali, sicuramente ci sarà molto da raccontare.

Il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi per la star di Hollywood. Il 22 gennaio è terminato il suo quinto matrimonio con il produttore cinematografico Jon Peters, che è durato solo un anno. Lui ha 22 anni in più di lei, ma già 30 anni prima del matrimonio erano stati fidanzati: Jon ha infatti raccontato di averla aspettata per 35 anni.

Proprio Jon Peters ha voluto sottolineare che in Pamela Anderson, che nel 2022 compie 53 anni, c’è molto di più da conoscere di quanto si possa pensare. L’ex bagnina di Baywatch aveva già provato a raccontare chi fosse veramente nel libro Star, che è anche il nome del suo cane, edito dal New York Times e diventato in breve tempo un best seller.

Il figlio Brandon sarà il produttore della pellicola

Il libro di Pamela Anderson racconta il percorso di una ragazza umile che incontra il successo di Hollywood quasi all’improvviso. Star non si propone solo di spiegare la storia autobiografica dell’attrice, ma cerca anche di restituire al lettore un’idea fedele di quello che è oggi il cosiddetto star system americano e cosa significhi viverci dentro.

Pamela ha ancora molte cose da dire, ed ha molti fan affezionati che la seguono in ogni sua nuova avventura. Anche per questo Netflix produrrà un documentario che riguarda la sua vita. Il produttore della pellicola dovrebbe essere il figlio Brandon Thomas Lee, mentre l’attrice dovrebbe essere la narratrice e forse anche la protagonista delle scene.

Netflix, ecco l’annuncio di Pamela Anderson riguardo il documentario

Soprattutto negli ultimi anni, Pamela Anderson si è dedicata ad una serie di attività filantropiche al di fuori del mondo dello spettacolo americano. Ha supportato infatti campagne per la prevenzione contro l’AIDS, ha supportato PETA e diverse associazioni animaliste, vegane o ambientaliste.

L’annuncio del documentario Netflix che la riguarda è stato fatto dalla stessa attrice. Da qualche tempo aveva cancellato tutti i suoi messaggi su Instagram, dove ha oltre un milione di follower. Il 3 marzo è apparsa una foto che recita: “Posso solo sorprendervi. Non sono una vittima, ma una sopravvissuta che è qui per raccontarvi la sua storia“.

Ecco l’annuncio della collaborazione fra Netflix e Pamela Anderson da cui nascerà un documentario autobiografico: