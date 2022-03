Napoli-Milan 0-1: voti, highlights e tabellino. Un colpo da scudetto grazie alla zampata di Giroud all’inizio del secondo tempo

Ci sono vittorie che valgono più di 3 punti e quella del Milan al ‘Maradona’ di Napoli ha questo sapore. Vendicata la sconfitta dell’andata e questo è un dato di fatto. Quello che conta di più però è la risposta all’Inter.

Primo tempo equilibrato senza grosse emozioni perché si capisce bene che a questo punto della stagione ogni partita ha un peso specifico decisivo. Ad inizio ripresa però la svolta: Calabria calcia verso la porta, la palla arriva a Giroud che si gira e riesce a battere Ospina di giustezza.

Un lampo solo in una serata molto complicata per i pacchetti offensivi, ma tanto basta anche perché sull’altro fronte nessuno riesce ad accendersi. Spalletti cambia tardi e non riesce a dare la scossa ai suoi, tanto che il Napoli invece di aumentare la pressione si spegne sotto il peso di una responsabilità che non regge. E così Pioli ritrova la vetta della classifica anche se l’Inter ha ancora una partita da recuperare. Ma con una Juventus di rincorsa, meglio dare una risposta come questa.

Napoli-Milan 0-1: voti, highlights e tabellino

NAPOLI-MILAN 0-1

MARCATORE: 49′ Giroud

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Koulibaly 6, Mario Rui 5; Fabián Ruiz 5 (75′ Mertens sv), Lobotka 6 (81′ Anguissa sv); Politano 5.5 (67′ Ounas 6), Zielinski 5.5 (81′ Lozano sv), Insigne 5 (67′ Elmas 5.5); Osimhen5.5. All. Spalletti 6

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Calabria 6 (80′ Florenzi sv), Kalulu 6.5, Tomori6, Theo Hernandez 6.5; Tonali 6 (67′ Krunic 6), Bennacer 6; Messias 6 (80′ Saelemaekers sv), Kessie 6, Leao 6.5 (89′ Ibrahimovic sv); Giroud 7 (67′ Rebic 6). All. Pioli 7.5

NOTE: ammoniti Koulibaly, Rrahmani, Giroud, Osimhen, Theo Hernandez, Maignan, Florenzi.

