Meteo, vortice polare in fratumi: adesso cambia tutto!

In queste ore a sorpresa il vortice polare sta andando in frantumi. Andiamo quindi a vedere come cambia la situazione meteo sulla penisola.

Sulla penisola italiana avremo un vortice polare che andrà in frantumi prima del previsto. Di conseguenza sono cambiate anche le proiezioni meteorologiche sul paese. Scopriamo quindi che domenica sarà dal punto di vista atmosferico.

In questi giorni abbiamo potuto assistere all’ascesa di un Vortice Polare sulla nostra penisola. Infatti proprio il ciclone Burian è tornato ad investire il paese riportando condizioni meteorologiche precarie. Dopo un lungo periodo segnato dall’anticiclone, l’arrivo di masse di aria gelida dalla Russia ha stravolto il meteo, riportando sul paese diverse piogge ed addirittura neve a bassa quota. Prosegue quindi il lungo periodo turbolento sulla penisola.

Solamente una cosa potrebbe cambiare in queste ore. Infatti il vortice polare potrebbe iniziare ad abbandonare il paese. In questo 2022 inoltre l’inverno non è stato freddo, ma si sta concludendo con colpi di coda costituiti da ondate di gelo. Lo stesso fenomeno in Italia già si è verificato in diversi anni: 1929, 1956, 1991, 2012 e 2018. Andiamo quindi a vedere cosa succederà dal punto di vista atmosferico sulla penisola italiana.

Meteo, addio al vortice polare: resiste qualche lieve pioggia

Nel corso di questa giornata inizieremo a vedere l’addio del vortice polare presente sulla penisola. Nonostante ciò avremo ancora correnti fredde continentali di matrice russa che continueranno ad investire la penisola. Il tutto è dovuto da un allargamento della saccatura fino al Mediterraneo occidentale. In Italia quindi migliora la situazione, andiamo quindi a vedere cosa succederà nel dettaglio sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sole fin dal mattino sul Triveneto. Mentre invece è previsto un graduale aumento di nubi sul Nordovest, specialmente sul Piemonte. Qui inoltre avremo anche qualche nevicata sui rilievi delle Alpi. Le temperature saranno stabili, con valori massimi dai 9 agli 11 gradi ma occhio alle forti gelate notturne.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo dei locali rovesci che colpiranno tra Marche, Umbria e Abruzzo, situazione più nevosa sulle quote collinari. Altrove avremo una situazione soleggiata o nuvolosa. Le temperature faranno registrare un lieve calo, con massime che andranno dai 9 ai 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo sole e nubi irregolari con locali rovesci, nevosi a quote basse. Inoltre questa situazione risulta instabile più sul versante adriatico, dove potrebbero esserci ulteriori piogge. Le temperature risulteranno stabili, con massime che andranno dagli 8 ai 13 gradi, superiori in Sicilia.