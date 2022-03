Lutto improvviso in Serie A: morto l’ex leggenda e capitano di una big

Una terribile notizia per la Serie A con la scomparsa di un calciatore che ha fatto la storia del campionato italiano con un’unica divisa

Uno di quegli uomini che il calcio italiano e quello in generale ha perso per sempre, un capitano, vero leader e pioniere della squadra di cui ha fatto parte per oltre 10 anni. La Serie A sconvolta dall’addio improvviso.

Il primo dei due scudetti della Lazio è stato vinto proprio nella Serie A 1973/74 con Giuseppe ‘Pino‘ Wilson come capitano. È proprio la divisa della squadra della Capitale che il libero ha partecipato e vinto il campionato italiano. Prima della maglia celeste ha vestito quella di due partenopee di bassa categoria: Cirio ed Internapoli.

La sua Lazio fu quella di Giorgio Chinaglia, i due infatti furono acquistati insieme nella stessa finestra di mercato nel 1969, ma la risalita del suo successo è arrivato soltanto due anni dopo, nel 1971, con la squadra guidata dal tecnico Tommaso Maestrelli con cui hanno poi vinto lo scudetto. Nel 1974, inoltre, Pino Wilson è stato anche convocato dalla Nazionale italiana per il Mondiale in Germania.

Giuseppe Pino Wilson, addio al capitano della Lazio dello scudetto

Insieme, siamo diventati Campioni.

Ciao Pino, nostro Capitano, la storia che ci lega è eterna pic.twitter.com/b4sJrCtjjq — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 6, 2022

Un cordoglio da parte della Lazio che piange uno dei miti della propria squadra, un uomo che sarà ricordato per sempre. Pino Wilson se n’è andato soltanto dopo aver assistito al 3-0 che la sua stessa squadra del cuore ha rifilato al Cagliari, grazie ai gol di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson. Con ogni probabilità, oggi la Serie A scenderà in campo col lutto al braccio ed un minuto di silenzio per la scomparsa del libero che ha segnato la storia della squadra biancoceleste.

Inoltre, c’è grande attesa nel capire se la squadra capitolina si muoverà per ricordare in maniera particolare il libero e capitano che li ha portati alla vittoria dello scudetto, così come per i gruppi di tifoseria organizzata.

Nel frattempo, la salma di Pino Wilson sarà tumulata nella cappella della famiglia Maestrelli, al cimitero di Prima Porta a Roma, al fianco di Tommaso e Giorgio Chinaglia.