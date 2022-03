Lutto nel cinema: è morto il protagonista di una delle serie tv più amate di sempre

Grave lutto nel mondo del cinema, con gli appassionati che dovranno dire addio al protagonista di una delle serie tv più amate di sempre.

Il mondo del cinema piange un’altra scomparsa. Infatti in queste ore è venuto alla luce il decesso di un protagonista di una delle serie televisive più amate dal pubblico. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

In queste ore il mondo del cinema sta piangendo la scomparsa dell’attore scozzese John Stahl, il celebre Lord Rickard Karstark nella serie fantasy “Il Trono di Spade”. L’uomo infatti si è spento all’età di 68 anni. Stando alle prime notizie John Sthal è scomparso il 2 marzo sull’isola di Lewis, in Scozia. A diffondere la notizia ci ha pensato il suo agente Amanda Fitzalan Howard. Sono tantissimi i colleghi ed i fan della serie che si sono unite al dolore della famiglia dell’attore scozzese. Andiamo quindi a vedere i messaggi di condoglianze per la scomparsa dell’amato attore.

Lutto nel mondo del cinema, è morto John Stahl: aveva 68 anni

In molti hanno potuto apprezzare John Stahl nella serie ‘Il Trono di Spade’. L’attore era originario Sauchie nel Clackmannanshire, nel Regno Unito. Nel corso della sua carriera ha recitato in diverse opere teatrali alla Royal Shakespeare Company e al National Theatre. Mentre in televisione è approdato durante la terza stagione de ‘Il Trono di Spade‘, nei panni di Rickard Karstark. In Gran Bretagna lo ricordano per l’interpretazione nella soap opera ‘Take the High Road‘ dove ha recitato nel ruolo di Tom “Inverdarroch” Kerr dal 1987 al 2003.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati sui social. Primo su tutti quello del drammaturgo scozzese Peter May che su Twitter ha scritto: “Terribilmente triste sapere che il mio vecchio amico, John Stahl, è morto. Ho scritto così tante scene per il personaggio di Inverdarroch che ha interpretato in Take The High Road“. Mentre invece il National Theatre of Scotland ha twittato: “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della morte di John Stahl. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con John in Mary Stuart e The James Plays. La sua scomparsa è un’enorme perdita per l’industria e ci mancherà molto. I nostri pensieri sono con i suoi cari“.