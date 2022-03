“Lo fa solo per la finale”: Jessica Selassié demolisce un concorrente del GF Vip 6. Atmosfera sempre più tesa all’interno della casa

La finale del Grande Fratello Vip 6 si avvicina a grandi passi e l’atmosfera all’interno della casa diventa sempre più tesa. Non è ancora un ‘tutti contro tutti’, ma stanno saltando poco alla volta coperture e rapporti di amicizia o d’amore.

Uno degli ultimi sviluppi però è davvero clamoroso perché potrebbe significare la fine di una storia che sta appassionando il pubblico del reality, quella tra Barù e Jessica. Tutto è cominciato quando il nobile parlando con Davide e Giucas ha spiegato di non vedete un futuro con la principessina perché fuori dal programma tra loro potrebbe esserci soltanto un’amicizia.

Parole che però sono arrivate anche alle orecchie della Selassié che non l’ha presa benissimo. Come spiega il portale Biccy.it, adesso lei si è convinta di essere stata solo sfruttata fino ad ora: “Il suo scopo? Lo fa solo per la finale. Crei una storia, così da fuori ci credono, ma non dai mai nulla di concreto. Così la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HIH Princess Jessica MHS (@jessyselassie)

Jessica Selassié demolisce un concorrente del GF Vip 6: la principessa rischia grosso

Non è finita lì perché Jessica parlando con Sophie Codegoni ha spiegato meglio la sua teoria Fa finta di interessarsi, non nega mai fino in fondo di avere un interesse. Poi però non vuole mai che siano montate clip, così almeno nessuno lo può criticare. Non si mette mai in gioco perché sta facendo un gioco tutto suo e ha studiato una strategia per arrivare fino in fondo.

In realtà Sophie è convinta che non sia così e che Barù non abbia nessun piano. Ma con le sue parole non è riuscita a convincere la sua compagna di gioco, passata in poche ore dalla parte dell’innamorata a quella della tradita. Ma tutto potrebbe cambiare tra pochi giorni perché nella prossima diretta del GF Vip 6 sarà il momento della resa dei conti.

Lunedì prossimo, 7 marzo, infatti, Jessica potrebbe salutare la compagnia in anticipo perché come Davide Silvestri e Miriana Trevisan è in nomination. Questo potrebbe essere il vero motivo dietro al comportamento di Barù. Tanto ormai manca poco, tutte le verità stanno per uscire.