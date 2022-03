“Ho visto mia mamma morire due volte”: il terribile dramma vissuto da un’ex leggenda di Sanremo

Nel corso di una sua ultima intervista l’ex leggenda di Sanremo ha deciso di raccontare la scomparsa della mamma: parole toccanti.

Torna a parlare una leggenda del Festival di Sanremo, che ha deciso di raccontare a cuore aperto la sua vita a Verissimo. Andiamo a vedere le parole dell’artista all’interno del salotto di Silvia Toffanin.

Nella puntata di ieri di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato una vera e propria leggenda della musica italiana. Stiamo parlando di Giovanni Scialpi, cantante e idolo anni Ottanta. Infatti l’artista italiano ha ripercorso non solo la sua carriera, ma anche gli avvenimenti che hanno cambiato la sua vita. Infatti tra questi troviamo anche perdita dei suoi genitori.

Proprio la perdita la madre ha segnato l’artista, che l’ha accudita da solo ogni giorno per ben 15 anni. Parlando della tragica scomparsa, Scialpi commosso ha affermato: “Io ho visto mia mamma morire due volte“. Non sono mancate le lacrime per Giovanni, colpito da una giustificata commozione. Ma il cantante ha avuto modo anche di parlare della sua vita sentimentale, andiamo quindi a vedere le sue parole.

Sanremo, torna a parlare Giovanni Scialpi: “Sono legato a Leo da quattro anni”

Nel corso della sua intervista a Verissimo, Giovanni Scialpi ha avuto modo di parlare anche della sua situazione sentimentale. Infatti il cantante ha rivelato a Silvia Toffanin di essere legato da quattro anni a Leo, tra i due però c’è un rapporto a distanza visto che ancora non possono vivere nello stesso luogo. Il ricordo più commovente, però, ancora una volta è stato quello della madre.

Infatti il cantante tornando alla scomparsa della madre ha affermato: “Un giorno l’ho trovata nuda e in una situazione disagiata che urlava. L’ho vestita e l’ho portata a fare un giro. Siamo tornati a casa e lì l’ho vista per l’ultima volta, si è girata verso di me e mi ha detto “Giovanni perdonami” e poi non l’ho più vista“. Il cantante preso dalla commozione ha poi concluso: “Per me quel giorno è morta e poi è morta fisicamente tre anni dopo. Spesso riesco a ricordarla con il sorriso. Il giorno in cui ci rivedremo in qualche forma o energia sarò la persona più felice dell’universo“.

Proprio quando sua madre iniziava a perdere colpi, nella sua vita è arrivato Roberto. Tra i due c’è stato un’amore travolgente, specie per il periodo che stava vivendo Giovanni. Dopo la rottura con Roberto, nella vita di Scialpi è arrivato Leo. I due, nonostante non si vedano da agosto, si amano profondamente. Inoltre l’artista dopo aver ritrovato l’amore è pronto anche a tornare nel mondo dello spettacolo italiano.