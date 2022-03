“Ho bevuto champagne” colpo di scena ad Amici: Maria rimane senza parole

Durante la puntata di Amici 21 che è andata in onda il 6 febbraio, c’è stato un colpo di scena quando Maria De Filippi ha raccolto il racconto di una persona che aveva bevuto, e quindi si sentiva ancora un po’ stordita.

Qualche tempo fa si vociferava che Cristiano Malgioglio potesse essere uno dei concorrenti de Il cantante mascherato. In particolare, in molti pensavano che lui potesse essere Sole Luna, ma lo stesso artista è intervenuto per smentire le indiscrezioni. Con l’occasione, ha aggiunto che lui è claustrofobico, e non riuscirebbe ad indossare il costume.

Domenica 6 marzo Cristiano Malgioglio ha anche rivelato di essere completamente astemio. Questo, però, non gli ha impedito di alzare un po il gomito quando ha ricevuto una notizia molto particolare, che per lui ha avuto un significato davvero molto particolare. Ha quindi voluto festeggiare l’avvenimento bevendo addirittura dello champagne.

Amici 21, la bizzarra spiegazione: perchè ha bevuto

Cristiano Malgioglio ha giudicato le esibizioni canore durante la puntata di Amici del 6 marzo. Non appena ha fatto il suo ingresso in studio, non ha potuto fare a meno di dichiarare la sua ammirazione per Maria De Filippi. Ha spiegato di essere davvero felice di poter prendere parte al programma, di cui lui è un accanito fan.

L’artista ha quindi ammesso di essere ancora un po’ stordito per aver bevuto champagne dopo l’invito a venire nella trasmissione. La musica è quello per cui lui vive, e quindi non si perde mai una puntata di Amici e delle altre trasmissioni canore televisive. Con i suoi commenti, ha dimostrato effettivamente di conoscere bene gli allievi della scuola.

L’ammissione di Cristiano Malgioglio: per chi fa il tifo davvero

Secondo Cristiano Malgioglio, il migliore fra i cantanti di Amici 21 è senz’altro Luigi, che ha già ricevuto la maglia del Serale. La sua voce è quella che emoziona di più l’artista, mentre Gio Montana, invece, non lo convince del tutto. Secondo l’artista dovrebbe studiare ancora molto per migliorarsi: in questo modo, secondo lui, potrebbe davvero maturare.

Ecco il ringraziamento speciale di Malgioglio dopo la sua ospitata ad Amici 21: