Gemma Galgani, che bordata al suo ammiratore: “Io guardo avanti”

Gemma Galgani ha voluto rispondere tramite un’intervista alle parole che le erano state rivolte dal suo ammiratore ed ex compagno qualche settimana prima. Ecco perchè la dama torinese chiude ad ogni possibile ritorno di fiamma.

Una recente intervista di Marco Firpo ha fatto molto scalpore fra gli spettatori di Uomini e Donne. L’ex cavaliere ha voluto spiegare per quale motivo non lo si vede più nello studio Mediaset da ormai molto tempo. Ha subito tre operazioni al cuore, e quindi si considera una sorta di miracolato per poter comunque continuare a vivere una vita normale.

Firpo ha anche aggiunto che forse è meglio che lui non stia più frequentando lo studio di Uomini e Donne. In questo modo non vede quello che sta facendo Gemma Galgani: lui sa che l’ex compagna è un’anima libera, e sarebbe molto ferito dal vederla corteggiare o frequentare altri uomini. Di fatto, l’ex cavaliere ha ammesso di provare qualcosa per lei.

Gemma Galgani risponde all’ammiratore: è finita!

Marco Firpo ha rivelato si sentirsi ancora con Gemma Galgani, ma solo telefonicamente. I rapporti non si sono dunque congelati dopo la fine della loro relazione, e sembra che al cavaliere ligure vada bene così. Del resto, lui ha ricordato che ogni volta che c’è un tramonto o qualsiasi spettacolo della natura hanno promesso di pensarsi a vicenda.

Firpo ha riassunto il suo pensiero così: “L’amore passa uno o due volte nella vita, tutto il resto è traffico“. Non è d’accordo Gemma Galgani, che nel corso di un’intervista a Nuovo ha voluto mettere le cose in chiaro, rispondendo indirettamente a quanto detto a Marco Firpo a PiùDonna e chiudendo ad ogni possibilità di un ritorno di fiamma.

L’amore può trasformarsi in amicizia? La visione della dama

Gemma Galgani ha ringraziato il suo ammiratore ed ex fidanzato Marco Firpo per le belle parole spese per lei. Secondo la dama torinese, però, quando l’amore si trasforma in qualcos’altro, non c’è più la possibilità di tornare indietro. Questo effettivamente è quello che è successo fra i due, che oggi vantano di avere una bella amicizia.

Anche Gemma, però, conferma l’intensità della relazione con Firpo: “Siamo stati bene quando ci amavamo e ci perdevamo uno negli occhi dell’altro. Oggi io guardo avanti“. Insomma, per la Galgani non c’è alcuna possibilità di un ripensamento, nonostante Firpo abbia ancora una volta ammesso di amarla ancora.