“Ho gli incubi”, che paura per Elisabetta Gregoraci: cos’è successo

Elisabetta Gregoraci ha fatto un’incredibile confessione ai propri fan sui social: da diversi giorni c’è una situazione che la sta preoccupando tantissimo, tanto da portarla ad avere gli incubi ed a far fatica a prendere sonno la notte.

In questi giorni Elisabetta Gregoraci si è fatta vedere di nuovo a Milano, dove non è mancata durante l’amatissima settimana della moda. Sui social ha mostrato tutti i suoi outfit, e poi, dopo l’intervista rilasciata a Verissimo con il figlio Nathan Falco, si è subito tuffata di nuovo nel lavoro: sarà testimonial di un marchio di abbigliamento.

Elisabetta Gregoraci ha sempre puntato molto sul suo aspetto giovanile e spensierato. Si è trovata però costretta ad ammettere di essere stata messa letteralmente ko da alcuni avvenimenti. Ha quindi voluto spiegare in un breve video messaggio cosa sta succedendo in questi giorni e perchè questa cosa la sta davvero distruggendo.

Elisabetta Gregoraci, perchè ha gli incubi la notte?

Elisabetta Gregoraci, in un filmato, ha voluto rivelare che, anche se la si vede sempre sorridente, in questi giorni sta facendo veramente molta fatica, si sente “in down“. Tutte le immagini dell’invasione in Ucraina, dei bambini e delle persone che stanno soffrendo l’hanno molto preoccupata, destabilizzandola. Sta male, e sta avendo gli incubi la notte.

Nonostante tutti gli sforzi per aiutare le persone che stanno scappando dall’Ucraina in tutti i modi possibili ed immaginabili, la showgirl invita a fare di più. Bisognerebbe dunque continuare con le donazioni economiche ed anche ad inviare gli aiuti sotto forma di cibo a lunga conservazione, abiti ed oggetti di uso comune, per provare a salvare tutti.

La voglia di mostrare solo la parte migliore di sè: è corretto?

Elisabetta Gregoraci si è voluta scusare con i suoi fan per questo momento di tristezza, invitando tutti a farsi forza. Dopo questo messaggio, pubblicato nelle Storie di Instagram, è infatti tornata la Eli sorridente di sempre e molto attenta alla moda. Ma non è forse meglio mostrarsi per come si è, anche nei momenti che si ritengono più tristi e difficili?

Ecco l’intervista rilasciata da Elisabetta Gregoraci durante l’ultima visita a Milano a Fanpage: