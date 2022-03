DOC – Nelle tue mani, una protagonista spiazza tutti: “Ho rischiato di restare paraplegica”. Dal dramma del passato alla gioia per il successo in tv

Il successo di una serie amatissima come DOC – Nelle tue mani è dovuto anche alla scelta azzeccata dei protagonisti. E accanto a Luca Argentero, Matilde Gioli si è ritagliata un posto sempre più importante.

Oggi siamo abituati a vederla così, solare e sorridente. Ma la sua vita poteva cambiare all’improvviso per un incidente assolutamente casuale e drammatico. Lo ha raccontato a Francesca Fialdini, ospite del programma Da noi… a ruota libera. A 16 anni stava partecipando ad una vacanza studio a Londra. “Un ragazzo di 100 chili e altissimo, si è buttato dal trampolino di cinque metri sulla mia schiena. Mi ha spappolato cinque vertebre e sono stata a serio rischio paraplegia“.

Per diversi mesi ha dovuto portare un busto e i primi giorni sono stati drammatici. Nessuno sapeva dirle se avrebbe riacquistato la sensibilità nelle gambe e fare di nuovo una vita normale. In eealtà poi è successo e lei l’ha visto come un segno del destino, una vita che poteva riprendere in mano.

DOC – Nelle tue mani, una protagonista spiazza tutti: kla sua vita è cambiata così

Nella vita privata Matilde Gioli è una donna realizzata e il merito è anche del suo compagno. Un incontro assolutamente casuale ma che le ha cambiato la vita un anno e mezzo fa. Era a Roma per girare la prima stagione di DOC – Nelle tue mani, voleva fare una passeggiata a cavallo e digitando su Google assolutamente a caso ha trovato l’indirizzo del maneggio nel quale lavorava Alessandro.

Come ha raccontato lei di recente, è stata la combinazione migliore possibile perché nessuno in passato era riuscito a tenerle testa e far durare i rapporti. “So che non sto con lui solo per riempire un vuoto. È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà”. E poi ha il vantaggio di non appartenere al suo mondo e quindi riesce a capirla anche meglio. Ma soprattutto la amerebbe anche se facesse un altro mestiere, perché gli piace che la sua donna sia indipendente.