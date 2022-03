Cosa faceva Gerry Scotti prima di diventare un bravissimo conduttore? Nessuno lo sa

Gerry Scotti oggi è il conduttore più amato dagli italiani, ma cosa faceva prima di esordire sul piccolo schermo?

Gerry Scotti è nato il 7 agosto 1956 a Camporinaldo, frazione del comune di Miradolo Terme in provincia di Pavia.

Figlio unico, dopo alcuni anni dalla nascita insieme alla sua famiglia si trasferisce a Milano dove frequenta il liceo classico e poi l’Università che però abbandonerà fermandosi a pochi esami dalla laurea. La sua passione per la radio e la televisione lo ha spinto a lasciare gli studi per rincorrere il suo sogno che si scontrava con quello dei suoi genitori che lo avrebbero voluto avvocato.

Gerry – che inizialmente si fece chiamare Gary -, inizia la sua carriera come speaker radiofonico a Radio Hinterland Milano2. A fine anni settanta passa a Radio Milano International dove conduce la rubriche Il mercatino delle pulci dove leggeva messaggi di persone che vendevano o cercavano cose usate. Successivamente diventa una delle voci di punta della radio con il programma La mezz’ora del fagiano.

Nell’estate del 1982 approda a Radio Deejay, voluto fortemente da Claudio Cecchetto. Prima dell’incontro con quest’ultimo, Scotti aveva lavorato contemporaneamente per Radio Milano International e un’agenzia per la quale inventava testi e campagne pubblicitarie. Il responsabile di quest’agenzia gli aveva appena prenotato un biglietto aereo per gli Stati Uniti, dove si sarebbe dovuto recare per prendere parte a un corso di regia televisiva. La telefonata di Cecchetto riesce a persuaderlo e così resta in Italia diventando la prima voce di Radio Deejay.

In una famosa intervista Gerry ha ricordato quel momento: “Avevo un ottimo stipendio, un sacco di benefit, persino il dentista pagato. Così, quando dissi a casa che volevo darmi allo spettacolo, per poco a mia mamma non prendeva un coccolone”.

L’esordio in tivù

Proprio grazie a Radio DeeJay non solo arriva al grande pubblico, ma sbarca anche in televisione con DeeJay Television. Lascerà questa radio solo sei anni dopo, nel 1988, per andare a RDS dove rimarrà solo sei mesi. Nel 1990 prende il posto di Raimondo Vianello ne Il gioco dei 9, mentre nel 1991 conduce insieme a Cristina D’Avena Sabato al circo.

Un successo dopo l’altro che lo porterà nel 1995 a condurre su Canale 5 La sai l’ultima? con Paola Barale. Grande tifoso del Milan, ha presentato la serata di addio al calcio di Franco Baresi allo Stadio San Siro il 28 ottobre 1997, la festa scudetto rossonera nel 1999 e, il 15 dicembre dello stesso anno, la serata celebrativa per il centenario milanista dal titolo “100 Milan – Buon Compleanno”. Dai telespettatori è molto seguito nella trasmissione Tu Si Que Vales dove è uno dei giudici e nel corso del suo show in onda su Canale 5: Caduta Libera.