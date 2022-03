Cashback 2022, sta per partire di nuovo: la conferma piace ai consumatori italiani. La notizia è ufficiale, possono partecipare tutti

Quando volte ci siamo lamentati perché paghiamo per un servizio che troviamo scadente o inefficiente? E quanto volte, anche di fronte all’evidenza dei fatti, non è stato possibile avere un rimborso, nonostante fossimo noi ad avere ragione?

Ecco, dal 15 marzo prossimo qualcosa cambierà e ha il sapore di una svolta epocale. Perché Autostrade per l’Italia ha varato un programma di cashback innovativo e sulla carta potenzialmente molto efficace. Si chiama Cashback Targa, un servizio di rimborso automatico del pedaggio attivo in via sperimentale sulle tratte della Liguria. Un mese dopo, dal 15 aprile, arriverà in tutto il resto d’Italia, nei tratti gestiti da ASPI.

Un servizio al quale possono aderire tutti e non solo, come era in precedenza, i possessori di carta Telepass. Ma non è tutto, perché il rimborso arriverà in automatico e senza la necessità di mandare la richiesta allegando l’immagine dello scontrino che documenta il viaggio.

Cashback 2022, sta per partire di nuovo: come funziona Targa e chi ne può beneficiare

Per aderire al nuovo servizio Cashback Targa basterà registrarsi sulla app Free To X, dopo averla scaricata e installata sullo smartphone (sia Android che iOS).Poi inserire i propri dati personali e la targa del veicolo di proprietà. Dopo aver eseguito la registrazione, la app notificherà in automatico i rimborsi maturati e quindi non sarà necessario fare altre richieste ulteriore.

Il sistema prenderà in considerazione i rimborsi maturati per ritardi nella circolazione autostradale dovuti a cantieri di manutenzione e ammodernamento sulla rete autostradale ASPI. Basteranno 15 minuti in più rispetto al tempo standard (con una media di 100 km/h per le auto e 70 km/h per i mezzi pesanti) per aver diritto al cashback, anche fino il 100% del pedaggio pagato.

In pratica funziona con il riconoscimento elettronico della targa. Così lo scontrino non sarà più necessario per il rimborso, ma l’automobilista dovrà comunque ritirarlo al casello. Farà fede in caso di anomalie al sistema delle telecamere.

Per ora il servizio Cashback Targa funzionerà esclusivamente per gli automobilisti che pagano il pedaggio con contanti, carte di credito, bancomat, Viacard e sono proprietari dell’auto. In una seconda fase potranno partecipare anche i clienti dotati con auto aziendali o a noleggio.